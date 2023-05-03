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АРМА передало в управління активів на понад 7 млрд грн

АРМА передало в управління активів на понад 7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало в управління приватним і державним компаніям активи загальною вартістю понад 7 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН

Деталі

На початку року цей показник складав 4,8 млрд грн, таким чином за перший квартал 2023 року управителям передано активи вартістю майже 2,5 млрд грн. Зокрема, АРМА уклало договори управління активами компанії у сфері добування нафти та природного газу ТОВ “Сервіс Ойл”, а також активами виробника побутової хімії ПрАТ “Вінницяпобутхім”.

Разом з тим в АРМА зазначили, що Агентство зберігає вартість арештованих грошових коштів на суму майже 3 млрд грн. З них понад 1,2 млрд вкладено у військові облігації, близько 1,7 млрд розміщено на депозитному портфелі у державному банку. Відтак, загальна вартість арештованих активів, збереження яких забезпечує АРМА, сьогодні становить 10 мільярдів гривень.

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В АРМА додали, що з початку 2023 року оголошено понад 150 конкурсів для представників бізнесу.

Нагадаємо

Раніше в інтерв’ю УНН очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що обрані Агентством управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким ці активи функціонують. Водночас з отриманих доходів таких підприємств сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків.

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