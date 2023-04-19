АРМА вкладе рекордну кількість арештованих коштів в обороноздатність України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Керівник АРМА Дмитро Жоравович підписав наказ про придбання відомством військових облігацій на суму 411,1 мільйона гривень. Це найбільший вклад АРМА у військові облігації за час повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі АРМА, передає УНН.
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“Ця сума значно перевищує всі попередні обсяги арештованих коштів, витрачених Національним агентством на купівлю зазначених цінних паперів для підтримки державного бюджету в умовах воєнного стану”, - йдеться у повідомленні.
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Придбання облігацій відбудеться відразу після погодження вказаного обсягу Кабінетом міністрів України.
З початку повномасштабного вторгнення рф АРМА вже витратило на фінансування оборонних потреб держави понад 1,2 мільярда гривень, придбавши 5 пакетів військових облігацій. Купівля цінних паперів відбувається за рахунок коштів на депозитному портфелі АРМА, одним з головних джерел наповнення якого є реалізація арештованого майна, у тому числі російського та білоруського походження.
Нагадаємо
АРМА з метою купівлі військових облігацій передали 14,2 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій України.