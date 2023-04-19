АРМА вложит рекордное количество арестованных средств в обороноспособность Украины

Цитата

“Эта сумма значительно превышает все предыдущие объемы арестованных средств, потраченных Национальным агентством на покупку указанных ценных бумаг для поддержки государственного бюджета в условиях военного положения”, - говорится в сообщении.

Детали

Приобретение облигаций состоится сразу после согласования указанного объема Кабинетом министров Украины.

С начала полномасштабного вторжения рф АРМА уже потратило на финансирование оборонных нужд государства более 1,2 миллиарда гривен, приобретя 5 пакетов военных облигаций. Покупка ценных бумаг происходит за счет средств на депозитном портфеле АРМА, одним из главных источников наполнения которого является реализация арестованного имущества, в том числе российского и белорусского происхождения.

Напомним

АРМА с целью покупки военных облигаций передали 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины.