Ще понад 14 млн арештованих грн будуть працювати на українську армію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з метою купівлі військових облігацій передали 14,2 млн грн, на яких судом було накладено арешт. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За інформацією слідства ці кошти були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які намагалися приховано провезти цю готівку з Турецької Республіки в Україну територією Румунії з метою подальшої їх конвертації в іноземну валюту та вивезення за кордон.
Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України). На даний час підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Румунії для забезпечення виконання рішень суду України.
Нагадаємо
Завдяки купівлі цінних паперів АРМА до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 мільярди гривень.