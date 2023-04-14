Еще более 14 млн арестованных грн будут работать на украинскую армию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с целью покупки военных облигаций передали 14,2 млн грн, на которых судом был наложен арест. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По информации следствия эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины. Правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые пытались скрыто провезти эту наличность из Турецкой Республики в Украину по территории Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоза за границу.
Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения выполнения решений суда Украины.
Напомним
Благодаря покупке ценных бумаг АРМА в бюджет совокупно перечислено более 1,2 миллиарда гривен.