Еще более 14 млн арестованных грн будут работать на украинскую армию

Детали

По информации следствия эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины. Правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые пытались скрыто провезти эту наличность из Турецкой Республики в Украину по территории Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоза за границу.

Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения выполнения решений суда Украины.

Напомним

Благодаря покупке ценных бумаг АРМА в бюджет совокупно перечислено более 1,2 миллиарда гривен.