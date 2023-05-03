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АРМА передало в управление активов на более чем 7 млрд грн

АРМА передало в управление активов на более чем 7 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало в управление частным и государственным компаниям активы общей стоимостью более 7 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН

Детали

В начале года этот показатель составлял 4,8 млрд грн, таким образом за первый квартал 2023 года управляющим переданы активы стоимостью почти 2,5 млрд грн. В частности, АРМА заключило договоры управления активами компании в сфере добычи нефти и природного газа ООО “Сервис Ойл”, а также активами производителя бытовой химии ЧАО “Винницабытхим”.

Вместе с тем в АРМА отметили, что Агентство сохраняет стоимость арестованных денежных средств на сумму почти 3 млрд грн. Из них более 1,2 млрд вложено в военные облигации, около 1,7 млрд размещено на депозитном портфеле в государственном банке. Следовательно, общая стоимость арестованных активов, сохранность которых обеспечивает АРМА, сегодня составляет 10 миллиардов гривен.

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В АРМА добавили, что с начала 2023 года объявлено более 150 конкурсов для представителей бизнеса.

Напомним

Ранее в интервью УНН глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что выбранные Агентством управляющие для арестованных активов в течение прошлого года обеспечили работой более 1 тыс. работников, благодаря которым эти активы функционируют. В то же время из полученных доходов таких предприятий уплачено более 90 миллионов гривен различных налогов.

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