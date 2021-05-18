Архів СБУ оприлюднив фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам

Цитата:

"Сьогодні вся країна у скорботі згадує жертв геноциду кримських татар. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато хто не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому. Це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримськотатарського народу. Але ми маємо пам’ятати, що ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії", - зазначили у спецслужбі.

Деталі

У цей день Архів СБУ публікує фото кримських татар, яких розстріляли у 1937-1938 роках за спротив більшовикам і боротьбу за свободу півострову від радянської влади.

"Пам’ятаємо синів і дочок кримськотатарського народу, які постраждали від радянського терору! Sovetler zulumına oģraģan qırımtatar halqınıñ oģul-qızlarını hatırlaymız!" - додали у СБУ.

Контекст

18 травня уся Україна відзначає День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У цей день 1944 року розпочалася депортація кримських татар з рідних місць, яка тривала до початку червня. За даними радянських органів влади, з Криму було депортовано 183 144 тисячі кримських татар; за татарськими джерелами — 228 500, з яких упродовж лише першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб. Людям на збори давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, посуд і побутовий інвентар. Майно конфісковувала влада. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина — до ГУЛАГу, ще частина — для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну.