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Архив СБУ обнародовал фото крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам

Киев • УНН

 • 30616 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Архив Службы безопасности Украины опубликовал фотографии крымских татар, расстрелянных в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу Крымского полуострова от советской власти. Фотографии обнародовали сегодня, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает УНН.

Архив СБУ обнародовал фото крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам

Цитата:

"Сегодня вся страна скорбит и вспоминает жертв геноцида крымских татар. 18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров от родной земли. Многие не выдержал этих страданий и уже никогда не вернулся домой. Это был наиболее массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании", - отметили в спецслужбе.

Детали

В этот день Архив СБУ публикует фото крымских татар, которых расстреляли в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова от советской власти.

"Помним сыновей и дочерей крымскотатарского народа, пострадавших от советского террора! Sovetler zulumına oģraģan qırımtatar halqınıñ oģul-qızlarını hatırlaymız!" - добавили в СБУ.

Контекст

18 мая вся Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар из родных мест, которая продолжалась до начала июня. По данным советских органов власти, из Крыма были депортированы 183 144 тысяч крымских татар, по татарским источникам — 228 500, из которых в течение только первого полтора года умерло около 110 тысяч человек. Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Имущество конфисковала власть. Большинство депортированных было направлено на спецпоселение в Узбекистан, часть — в ГУЛАГ, еще часть — для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

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