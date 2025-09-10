Apple зняла з продажу відразу чотири моделі iPhone після презентації нового телефону
Київ • УНН
Apple зняла з продажу iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max після презентації нового смартфона. Базові моделі iPhone 16 та 16е залишилися у продажу зі зниженими цінами.
Після презентації нового смартфона компанія Apple зупинила виробництво одразу чотирьох моделей - iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max, пише УНН із посиланням на сайт техногіганта.
Наразі на офіційному сайті Apple відсутня можливість обрати для покупки:
- iPhone 15;
- iPhone 15 Plus;
- iPhone 16 Pro;
- iPhone 16 Pro Max.
Базові моделі iPhone 16 та iPhone 16е наразі ще представлена у продажу, при цьому їхня вартість дещо знизилася. Так iPhone 16 можна придбати за ціною від 699 доларів, а iPhone 16е - від 599 доларів.
Доповнення
Про те, що Apple, ймовірно, припинить виробництво iPhone 15 та iPhone 15 Plus після завершення заходу iPhone 17 стало відомо ще минулого місяця. Деякі галузеві ЗМІ зазначали, що також зникнути з продажу можуть Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE 2 та AirPods Pro 2.
Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max з чипом A19 Pro, покращеною системою охолодження та 48 МП камерами. Моделі отримали алюмінієвий корпус, дисплеї 6,3 та 6,9 дюйма, а також збільшені батареї.