Apple зняла з продажу відразу чотири моделі iPhone після презентації нового телефону

Ексклюзив
10:41 • 8112 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 18465 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 20420 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 17652 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 24540 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18914 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 45329 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 89913 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 74670 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 84043 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводства
10 вересня, 02:37 • 26042 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети
10 вересня, 03:12 • 53358 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений
10 вересня, 05:17 • 17330 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни
06:04 • 23343 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом
07:17 • 17584 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 8128 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
09:29 • 8816 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
08:44 • 18490 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 20434 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 19:32 • 89921 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 58943 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 54205 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06 • 51399 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53 • 120271 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47 • 75304 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Twitter
Лікарські засоби

Apple зняла з продажу відразу чотири моделі iPhone після презентації нового телефону

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Apple зняла з продажу iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max після презентації нового смартфона. Базові моделі iPhone 16 та 16е залишилися у продажу зі зниженими цінами.

Apple зняла з продажу відразу чотири моделі iPhone після презентації нового телефону

Після презентації нового смартфона компанія Apple зупинила виробництво одразу чотирьох моделей - iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max, пише УНН із посиланням на сайт техногіганта.

Наразі на офіційному сайті Apple відсутня можливість обрати для покупки:

  • iPhone 15;
    • iPhone 15 Plus;
      • iPhone 16 Pro;
        • iPhone 16 Pro Max.

          Базові моделі iPhone 16 та iPhone 16е наразі ще представлена у продажу, при цьому їхня вартість дещо знизилася. Так iPhone 16 можна придбати за ціною від 699 доларів, а iPhone 16е - від 599 доларів.

          Доповнення

          Про те, що Apple, ймовірно, припинить виробництво iPhone 15 та iPhone 15 Plus після завершення заходу iPhone 17 стало відомо ще минулого місяця. Деякі галузеві ЗМІ зазначали, що також зникнути з продажу можуть Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE 2 та AirPods Pro 2.

          НагадаємоНагадаємо

          Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max з чипом A19 Pro, покращеною системою охолодження та 48 МП камерами. Моделі отримали алюмінієвий корпус, дисплеї 6,3 та 6,9 дюйма, а також збільшені батареї.

          Альона Уткіна

          Новини СвітуТехнології
          Apple