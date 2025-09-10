$41.120.13
Apple сняла с продажи сразу четыре модели iPhone после презентации нового телефона

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Apple сняла с продажи iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max после презентации нового смартфона. Базовые модели iPhone 16 и 16e остались в продаже со сниженными ценами.

Apple сняла с продажи сразу четыре модели iPhone после презентации нового телефона

После презентации нового смартфона компания Apple остановила производство сразу четырех моделей - iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, пишет УНН со ссылкой на сайт техногиганта.

Сейчас на официальном сайте Apple отсутствует возможность выбрать для покупки:

  • iPhone 15;
    • iPhone 15 Plus;
      • iPhone 16 Pro;
        • iPhone 16 Pro Max.

          Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16e пока еще представлены в продаже, при этом их стоимость несколько снизилась. Так iPhone 16 можно приобрести по цене от 699 долларов, а iPhone 16e - от 599 долларов.

          Дополнение

          О том, что Apple, вероятно, прекратит производство iPhone 15 и iPhone 15 Plus после завершения мероприятия iPhone 17 стало известно еще в прошлом месяце. Некоторые отраслевые СМИ отмечали, что также исчезнуть из продажи могут Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE 2 и AirPods Pro 2.

          Напомним

          Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max с чипом A19 Pro, улучшенной системой охлаждения и 48 МП камерами. Модели получили алюминиевый корпус, дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма, а также увеличенные батареи.

          Алена Уткина

          Новости МираТехнологии
          Apple Inc.