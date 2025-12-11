Apple програла апеляцію у суперечці з Epic щодо App Store

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 9036 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 15055 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 17553 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 21028 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 29517 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17878 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19747 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16505 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16688 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17008 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
91%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25834 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 41333 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 22688 перегляди
В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів11 грудня, 12:38 • 4840 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 9996 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 29517 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 41443 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 43290 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 54574 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 55598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Берлін
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 25921 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 29682 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 35152 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30971 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39748 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Apple програла апеляцію у суперечці з Epic щодо App Store

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Апеляційний суд США підтримав Epic Games Inc. у суперечці з Apple Inc., підтвердивши рішення суду нижчої інстанції. Apple порушила судову заборону, стягуючи 27% комісії з транзакцій поза App Store.

Apple програла апеляцію у суперечці з Epic щодо App Store

Федеральний апеляційний суд США став на бік Epic Games Inc. у тривалій суперечці з Apple Inc., підтримавши рішення суду нижчої інстанції про неповагу до суду проти виробника iPhone. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Апеляційний суд 9-го округу США постановив, що Apple порушила судову заборону, стягуючи 27% комісії з транзакцій, здійснених поза App Store. Це підтвердило рішення окружного судді Івонн Гонсалес Роджерс.

Apple готується випередити Samsung та повернути собі першість у світовому виробництві смартфонів – Bloomberg25.11.25, 22:22 • 3961 перегляд

Водночас судді зазначили, що Гонсалес Роджерс повинна переглянути, яку саме комісію Apple може стягувати з розробників за використання своєї інтелектуальної власності. 

Apple має право на певну компенсацію за використання своєї інтелектуальної власності 

– заявив суд.

Компанії сперечаються вже понад п'ять років. У квітні суддя Роджерс постановила, що Apple навмисно порушила її розпорядження від 2021 року, яке дозволяло розробникам спрямовувати споживачів до дешевших варіантів оплати онлайн.

Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників07.12.25, 01:02 • 10553 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Bloomberg
Сполучені Штати Америки