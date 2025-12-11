Apple програла апеляцію у суперечці з Epic щодо App Store

Федеральний апеляційний суд США став на бік Epic Games Inc. у тривалій суперечці з Apple Inc., підтримавши рішення суду нижчої інстанції про неповагу до суду проти виробника iPhone. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Апеляційний суд 9-го округу США постановив, що Apple порушила судову заборону, стягуючи 27% комісії з транзакцій, здійснених поза App Store. Це підтвердило рішення окружного судді Івонн Гонсалес Роджерс.

Водночас судді зазначили, що Гонсалес Роджерс повинна переглянути, яку саме комісію Apple може стягувати з розробників за використання своєї інтелектуальної власності.

Apple має право на певну компенсацію за використання своєї інтелектуальної власності – заявив суд.

Компанії сперечаються вже понад п'ять років. У квітні суддя Роджерс постановила, що Apple навмисно порушила її розпорядження від 2021 року, яке дозволяло розробникам спрямовувати споживачів до дешевших варіантів оплати онлайн.

