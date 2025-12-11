Apple проиграла апелляцию в споре с Epic по поводу App Store

$42.280.10
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 16049 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 18246 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 21733 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30467 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18110 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19955 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16577 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16749 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17075 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 23236 просмотра
Попадание дрона в дом под Львовом: полиция устанавливает причастных и маршрут беспилотника и инициирует изменения в законодательство11 декабря, 12:05 • 3832 просмотра
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам11 декабря, 12:38 • 5744 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 10505 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist17:23 • 3684 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30467 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 42207 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 43735 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 54939 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 55951 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 26423 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 29923 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 35406 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 31234 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 39998 просмотра
Apple проиграла апелляцию в споре с Epic по поводу App Store

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Апелляционный суд США поддержал Epic Games Inc. в споре с Apple Inc., подтвердив решение суда низшей инстанции. Apple нарушила судебный запрет, взимая 27% комиссии с транзакций вне App Store.

Apple проиграла апелляцию в споре с Epic по поводу App Store

Федеральный апелляционный суд США встал на сторону Epic Games Inc. в длительном споре с Apple Inc., поддержав решение суда низшей инстанции о неуважении к суду против производителя iPhone. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Апелляционный суд 9-го округа США постановил, что Apple нарушила судебный запрет, взимая 27% комиссии с транзакций, совершенных вне App Store. Это подтвердило решение окружного судьи Ивонн Гонсалес Роджерс.

Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg25.11.25, 22:22 • 3961 просмотр

В то же время судьи отметили, что Гонсалес Роджерс должна пересмотреть, какую именно комиссию Apple может взимать с разработчиков за использование своей интеллектуальной собственности. 

Apple имеет право на определенную компенсацию за использование своей интеллектуальной собственности 

– заявил суд.

Компании спорят уже более пяти лет. В апреле судья Роджерс постановила, что Apple намеренно нарушила ее распоряжение от 2021 года, которое позволяло разработчикам направлять потребителей к более дешевым вариантам оплаты онлайн.

Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров07.12.25, 01:02 • 10553 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты