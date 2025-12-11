Apple проиграла апелляцию в споре с Epic по поводу App Store

Федеральный апелляционный суд США встал на сторону Epic Games Inc. в длительном споре с Apple Inc., поддержав решение суда низшей инстанции о неуважении к суду против производителя iPhone. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Апелляционный суд 9-го округа США постановил, что Apple нарушила судебный запрет, взимая 27% комиссии с транзакций, совершенных вне App Store. Это подтвердило решение окружного судьи Ивонн Гонсалес Роджерс.

Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg

В то же время судьи отметили, что Гонсалес Роджерс должна пересмотреть, какую именно комиссию Apple может взимать с разработчиков за использование своей интеллектуальной собственности.

Apple имеет право на определенную компенсацию за использование своей интеллектуальной собственности – заявил суд.

Компании спорят уже более пяти лет. В апреле судья Роджерс постановила, что Apple намеренно нарушила ее распоряжение от 2021 года, которое позволяло разработчикам направлять потребителей к более дешевым вариантам оплаты онлайн.

Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров