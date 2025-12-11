Apple проиграла апелляцию в споре с Epic по поводу App Store
Киев • УНН
Апелляционный суд США поддержал Epic Games Inc. в споре с Apple Inc., подтвердив решение суда низшей инстанции. Apple нарушила судебный запрет, взимая 27% комиссии с транзакций вне App Store.
Федеральный апелляционный суд США встал на сторону Epic Games Inc. в длительном споре с Apple Inc., поддержав решение суда низшей инстанции о неуважении к суду против производителя iPhone. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Апелляционный суд 9-го округа США постановил, что Apple нарушила судебный запрет, взимая 27% комиссии с транзакций, совершенных вне App Store. Это подтвердило решение окружного судьи Ивонн Гонсалес Роджерс.
В то же время судьи отметили, что Гонсалес Роджерс должна пересмотреть, какую именно комиссию Apple может взимать с разработчиков за использование своей интеллектуальной собственности.
Apple имеет право на определенную компенсацию за использование своей интеллектуальной собственности
Компании спорят уже более пяти лет. В апреле судья Роджерс постановила, что Apple намеренно нарушила ее распоряжение от 2021 года, которое позволяло разработчикам направлять потребителей к более дешевым вариантам оплаты онлайн.
