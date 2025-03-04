Apple представила новий iPad Air з чіпом M3: що змінилось та чого чекати далі

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32027 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50976 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54835 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 60026 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71913 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58737 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57397 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122904 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82405 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228947 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24701 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15044 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21517 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20311 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21433 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91322 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122905 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228947 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405461 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11883 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20348 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21552 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24738 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75856 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Apple представила новий iPad Air з чіпом M3: що змінилось та чого чекати далі

Київ • УНН

 • 14177 перегляди

Apple випустила оновлений iPad Air з процесором M3, який працює на 60% швидше для AI-задач. Компанія також готує новий бюджетний iPad, оновлений iPad Pro та MacBook Air.

Apple представила новий iPad Air з чіпом M3: що змінилось та чого чекати далі

Apple Inc. випустила новий iPad Air з більш швидким процесором. Таким чином компанія сподівається підняти продажі, на тлі падінь попиту на iPhone. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Планшети доступні в 11-дюймовому і 13-дюймовому варіантах за ціною 599 і 799 доларів. Вони оснащені новим чіпом M3, оснащеним 9-ядерним графічним процесором. Він замінив процесор M2, що був встановлений у пристрої в травні минулого року. Новий iPad Air працює майже вдвічі швидше, ніж iPad з чипом M1.

Нові моделі створені для Apple Intelligence і працюють на 60% швидше для робочих навантажень на основі штучного інтелекту.

Оновлення iPad Air відбулося швидше, ніж зазвичай, адже воно вийшло лише через 10 місяців після попередньої версії. Компанія прагне зберегти динаміку розвитку лінійки, яка допомогла збільшити продажі iPad на 15% у святкові дні.

Компанія також працює над новим бюджетним iPad й над оновленим iPad Pro.

Доповнення

Крім того, як повідомляє Apple Insider, генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що "цього тижня" iPhone 16e стане наступним представником сімейства iPhone. Він також каже, що "щось вітає повітрі" (there's something in the Air), з дуже чітким наголосом на останньому слові. Видання вважає, що таким чином він натякає на MacBook Air та iPad Air.

Під повідомленням Кука щодо "цього тижня" є шестисекундний відеоролик, але він занадто короткий, щоб ідентифікувати музику навіть через Shazam. Тож якщо в мелодії і є підказка, то потрібно вже точно знати трек, щоб її зрозуміти, зазначає видання. Також доведеться покадрово переглядати відео. Щоб побачити, що слово "Air" було вирізане, потрібно переглянути відео кадр за кадром.

Виходячи із своїх догадок, видання робить висновок, що ймовірність того, що тизер Кука "Air" стосується саме MacBook Air, майже стовідсоткова.

Нагадаємо

Apple Inc. таємно працювала з SpaceX та T-Mobile US Inc., щоб додати підтримку мережі Starlink у своє останнє програмне забезпечення для iPhone, надаючи альтернативу внутрішній супутниковій службі зв'язку компанії.

undefined undefined

Технології
SpaceX
Apple Inc.
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39