Apple представила новий iPad Air з чіпом M3: що змінилось та чого чекати далі

Apple Inc. випустила новий iPad Air з більш швидким процесором. Таким чином компанія сподівається підняти продажі, на тлі падінь попиту на iPhone. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Планшети доступні в 11-дюймовому і 13-дюймовому варіантах за ціною 599 і 799 доларів. Вони оснащені новим чіпом M3, оснащеним 9-ядерним графічним процесором. Він замінив процесор M2, що був встановлений у пристрої в травні минулого року. Новий iPad Air працює майже вдвічі швидше, ніж iPad з чипом M1.

Нові моделі створені для Apple Intelligence і працюють на 60% швидше для робочих навантажень на основі штучного інтелекту.

Оновлення iPad Air відбулося швидше, ніж зазвичай, адже воно вийшло лише через 10 місяців після попередньої версії. Компанія прагне зберегти динаміку розвитку лінійки, яка допомогла збільшити продажі iPad на 15% у святкові дні.

Компанія також працює над новим бюджетним iPad й над оновленим iPad Pro.

Доповнення

Крім того, як повідомляє Apple Insider, генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що "цього тижня" iPhone 16e стане наступним представником сімейства iPhone. Він також каже, що "щось вітає повітрі" (there's something in the Air), з дуже чітким наголосом на останньому слові. Видання вважає, що таким чином він натякає на MacBook Air та iPad Air.

Під повідомленням Кука щодо "цього тижня" є шестисекундний відеоролик, але він занадто короткий, щоб ідентифікувати музику навіть через Shazam. Тож якщо в мелодії і є підказка, то потрібно вже точно знати трек, щоб її зрозуміти, зазначає видання. Також доведеться покадрово переглядати відео. Щоб побачити, що слово "Air" було вирізане, потрібно переглянути відео кадр за кадром.

Виходячи із своїх догадок, видання робить висновок, що ймовірність того, що тизер Кука "Air" стосується саме MacBook Air, майже стовідсоткова.

Нагадаємо

