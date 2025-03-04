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Apple представила новый iPad Air с чипом M3: что изменилось и чего ждать дальше

Киев • УНН

 • 14176 просмотра

Apple выпустила обновленный iPad Air с процессором M3, который работает на 60% быстрее для AI-задач. Компания также готовит новый бюджетный iPad, обновленный iPad Pro и MacBook Air.

Apple представила новый iPad Air с чипом M3: что изменилось и чего ждать дальше

Apple Inc. выпустила новый iPad Air с более быстрым процессором. Таким образом, компания надеется поднять продажи на фоне падения спроса на iPhone. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Планшеты доступны в 11-дюймовом и 13-дюймовом вариантах по цене 599 и 799 долларов. Они оснащены новым чипом M3 с 9-ядерным графическим процессором. Он заменил процессор M2, который был установлен в устройстве в мае прошлого года. Новый iPad Air работает почти вдвое быстрее, чем iPad с чипом M1.

Новые модели созданы для Apple Intelligence и работают на 60% быстрее для рабочих нагрузок на основе искусственного интеллекта.

Обновление iPad Air произошло быстрее, чем обычно, так как оно вышло всего через 10 месяцев после предыдущей версии. Компания стремится сохранить динамику развития линейки, которая помогла увеличить продажи iPad на 15% в праздничные дни.

Компания также работает над новым бюджетным iPad и обновленным iPad Pro.

Дополнение

Кроме того, как сообщает Apple Insider, генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что "на этой неделе" iPhone 16e станет следующим представителем семейства iPhone. Он также говорит, что "что-то витает в воздухе" (there's something in the Air), с очень четким акцентом на последнем слове. Издание считает, что таким образом он намекает на MacBook Air и iPad Air.

Под сообщением Кука о "на этой неделе" есть шестисекундный видеоролик, но он слишком короткий, чтобы идентифицировать музыку даже через Shazam. Так что если в мелодии и есть подсказка, то нужно уже точно знать трек, чтобы ее понять, отмечает издание. Также придется покадрово просматривать видео. Чтобы увидеть, что слово "Air" было вырезано, нужно просмотреть видео кадр за кадром.

Исходя из своих догадок, издание делает вывод, что вероятность того, что тизер Кука "Air" касается именно MacBook Air, почти стопроцентная.

Напомним

Apple Inc. тайно работала с SpaceX и T-Mobile US Inc., чтобы добавить поддержку сети Starlink в свое последнее программное обеспечение для iPhone, предоставляя альтернативу внутренней спутниковой службе связи компании.

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