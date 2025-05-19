Apple оштрафували в росії на 7,5 млн рублів за "пропаганду ЛГБТ": деталі

У росії суд оштрафував компанію Apple на 7,5 млн рублів за нібито "пропаганду ЛГБТ". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

На Apple склали три протоколи про "пропаганду ЛГБТ". За кожним із цих протоколів суддя присудила компанія по 2,5 млн рублів штрафу.

Зазначається, що протокол склали на ірландську Apple Distribution International LTD - підрозділ Apple, який відповідає за дистрибуцію техніки за межами США.

Крім того, поки суддя розглядала протоколи на Apple про "пропаганду ЛГБТ", до суду надійшли ще два аналогічні протоколи на компанію.

Всі протоколи розглядалися закритому режимі на прохання захисту, тому невідомо, який саме контент російська влада вимагала видалити.

Нагадаємо

Генеральна прокуратура російської федерації ухвалили рішення про визнання "небажаною на території росіі діяльності міжнародної неурядової організації Amnesty International Limited (AI)". Організацію звинуватили у підготовці "русофобських проєктів" та підтримці "екстремістських організацій".