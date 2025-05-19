Amnesty International заборонена в росії: деталі

У генеральній прокуратурі російської федерації ухвалено рішення про визнання "небажаною на території росіі діяльності міжнародної неурядової організації Amnesty International Limited (AI)". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

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За формулюванням наглядового відомства країни-агресорки, "лондонська штаб-квартира AI є центром підготовки глобальних русофобських проєктів". З початку війни проти України, активісти Amnesty International Limited "роблять усе можливе, щоб посилити військове протистояння у регіоні – йдеться у повідомленні генпрокуратури рф.

Чиновники російської генпрокуратури також звинувачують Amnesty International у підтримці "екстремістських організацій, та фінансуванні діяльності іноагентів".

Довідка

Amnesty International – це неурядова організація, що об'єднує понад 10 мільйонів людей у більш ніж 150 країнах і територіях у боротьбі за свої права. AI позиціонує себе незалежною від будь-якої політичної ідеології, економічних інтересів чи релігії.

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії