Amnesty International заборонена в росії: деталі
Київ • УНН
Генпрокуратура рф звинуватила Amnesty International у підготовці «русофобських проєктів» та підтримці «екстремістських організацій». AI об'єднує понад 10 млн людей у 150 країнах.
У генеральній прокуратурі російської федерації ухвалено рішення про визнання "небажаною на території росіі діяльності міжнародної неурядової організації Amnesty International Limited (AI)". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
За формулюванням наглядового відомства країни-агресорки, "лондонська штаб-квартира AI є центром підготовки глобальних русофобських проєктів". З початку війни проти України, активісти Amnesty International Limited "роблять усе можливе, щоб посилити військове протистояння у регіоні
Чиновники російської генпрокуратури також звинувачують Amnesty International у підтримці "екстремістських організацій, та фінансуванні діяльності іноагентів".
Довідка
Amnesty International – це неурядова організація, що об'єднує понад 10 мільйонів людей у більш ніж 150 країнах і територіях у боротьбі за свої права. AI позиціонує себе незалежною від будь-якої політичної ідеології, економічних інтересів чи релігії.
Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4622 перегляди