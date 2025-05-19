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Amnesty International заборонена в росії: деталі

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Генпрокуратура рф звинуватила Amnesty International у підготовці «русофобських проєктів» та підтримці «екстремістських організацій». AI об'єднує понад 10 млн людей у 150 країнах.

Amnesty International заборонена в росії: деталі

У генеральній прокуратурі російської федерації ухвалено рішення про визнання "небажаною на території росіі діяльності міжнародної неурядової організації Amnesty International Limited (AI)". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За формулюванням наглядового відомства країни-агресорки, "лондонська штаб-квартира AI є центром підготовки глобальних русофобських проєктів". З початку війни проти України, активісти Amnesty International Limited "роблять усе можливе, щоб посилити військове протистояння у регіоні

 – йдеться у повідомленні генпрокуратури рф.

Чиновники російської генпрокуратури також звинувачують Amnesty International у підтримці "екстремістських організацій, та фінансуванні діяльності іноагентів".

Довідка

Amnesty International – це неурядова організація, що об'єднує понад 10 мільйонів людей у більш ніж 150 країнах і територіях у боротьбі за свої права. AI позиціонує себе незалежною від будь-якої політичної ідеології, економічних інтересів чи релігії.

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4622 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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