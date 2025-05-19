Amnesty International запрещена в россии: детали

В генеральной прокуратуре российской федерации принято решение о признании "нежелательной на территории россии деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited (AI)". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По формулировке надзорного ведомства страны-агрессора, "лондонская штаб-квартира AI является центром подготовки глобальных русофобских проектов". С начала войны против Украины, активисты Amnesty International Limited "делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе – говорится в сообщении генпрокуратуры рф.

Чиновники российской генпрокуратуры также обвиняют Amnesty International в поддержке "экстремистских организаций, и финансировании деятельности иноагентов".

Справка

Amnesty International – это неправительственная организация, объединяющая более 10 миллионов человек в более чем 150 странах и территориях в борьбе за свои права. AI позиционирует себя независимой от любой политической идеологии, экономических интересов или религии.

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