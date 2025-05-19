Amnesty International запрещена в россии: детали

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев
Эксклюзив
09:06 • 12334 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

09:01 • 60742 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
08:32 • 24643 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
08:30 • 26027 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
07:57 • 24078 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
06:58 • 18868 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Эксклюзив
05:46 • 44296 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 34122 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 73490 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

18 мая, 13:32 • 72467 просмотра

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.6м/с
47%
745мм
Популярные новости

Австрия может принять участие в миротворческой миссии в Украине - министерша обороны

19 мая, 02:09 • 17265 просмотра

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

19 мая, 02:36 • 37076 просмотра

ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении: детали операции

19 мая, 02:58 • 27204 просмотра

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

19 мая, 03:27 • 35743 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 14064 просмотра
публикации

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

09:01 • 60747 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

05:46 • 44302 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 222223 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 435181 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 360022 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

10:11 • 14681 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 96324 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 183545 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 86283 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 87452 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Amnesty International запрещена в россии: детали

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Генпрокуратура рф обвинила Amnesty International в подготовке «русофобских проектов» и поддержке «экстремистских организаций». AI объединяет более 10 млн человек в 150 странах.

Amnesty International запрещена в россии: детали

В генеральной прокуратуре российской федерации принято решение о признании "нежелательной на территории россии деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited (AI)". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По формулировке надзорного ведомства страны-агрессора, "лондонская штаб-квартира AI является центром подготовки глобальных русофобских проектов". С начала войны против Украины, активисты Amnesty International Limited "делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе

 – говорится в сообщении генпрокуратуры рф.

Чиновники российской генпрокуратуры также обвиняют Amnesty International в поддержке "экстремистских организаций, и финансировании деятельности иноагентов".

Справка

Amnesty International – это неправительственная организация, объединяющая более 10 миллионов человек в более чем 150 странах и территориях в борьбе за свои права. AI позиционирует себя независимой от любой политической идеологии, экономических интересов или религии.

Amnesty International констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Грузии29.04.25, 21:34 • 4620 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
Украина
Brent
$64.55
Bitcoin
$102,921.90
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,245.06
Ethereum
$2,409.70