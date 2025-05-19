Apple оштрафовали в россии на 7,5 млн рублей за "пропаганду ЛГБТ": детали
Киев • УНН
российский суд оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за якобы "пропаганду ЛГБТ". На компанию составили три протокола, по каждому из которых присудили штраф в 2,5 млн рублей.
В россии суд оштрафовал компанию Apple на 7,5 млн рублей за якобы "пропаганду ЛГБТ". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
На Apple составили три протокола о "пропаганде ЛГБТ". По каждому из этих протоколов судья присудила компании по 2,5 млн рублей штрафа.
Отмечается, что протокол составили на ирландскую Apple Distribution International LTD - подразделение Apple, которое отвечает за дистрибуцию техники за пределами США.
Кроме того, пока судья рассматривала протоколы на Apple о "пропаганде ЛГБТ", в суд поступили еще два аналогичных протокола на компанию.
Все протоколы рассматривались в закрытом режиме по просьбе защиты, поэтому неизвестно, какой именно контент российские власти требовали удалить.
Напомним
Генеральная прокуратура российской федерации приняла решение о признании "нежелательной на территории россии деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited (AI)". Организацию обвинили в подготовке "русофобских проектов" и поддержке "экстремистских организаций".