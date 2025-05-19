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Apple оштрафовали в россии на 7,5 млн рублей за "пропаганду ЛГБТ": детали

Киев • УНН

 • 768 просмотра

российский суд оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за якобы "пропаганду ЛГБТ". На компанию составили три протокола, по каждому из которых присудили штраф в 2,5 млн рублей.

Apple оштрафовали в россии на 7,5 млн рублей за "пропаганду ЛГБТ": детали

В россии суд оштрафовал компанию Apple на 7,5 млн рублей за якобы "пропаганду ЛГБТ". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

На Apple составили три протокола о "пропаганде ЛГБТ". По каждому из этих протоколов судья присудила компании по 2,5 млн рублей штрафа.

Отмечается, что протокол составили на ирландскую Apple Distribution International LTD - подразделение Apple, которое отвечает за дистрибуцию техники за пределами США.

Кроме того, пока судья рассматривала протоколы на Apple о "пропаганде ЛГБТ", в суд поступили еще два аналогичных протокола на компанию.

Все протоколы рассматривались в закрытом режиме по просьбе защиты, поэтому неизвестно, какой именно контент российские власти требовали удалить.

Напомним

Генеральная прокуратура российской федерации приняла решение о признании "нежелательной на территории россии деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited (AI)". Организацию обвинили в подготовке "русофобских проектов" и поддержке "экстремистских организаций".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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