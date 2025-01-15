Антициклон Beate принесе в Україну суху погоду: що зміниться з 16 січня

16-го січня вся континентальна Європа, включно з Україною, опиниться під впливом антициклону Beate, що забезпечить суху погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

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Очікується, що в більшості областей істотні опади не випадатимуть.

"Лише в Карпатах випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря поступово підвищується.

Вночі в Україні буде від 1°C тепла до 5°C морозу, а в Карпатах температура опуститься до -5...-10°C. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах +1°C до +6°C. У Києві також без опадів: вночі близько нуля, вдень +1°C...+3°C.

У п'ятницю, 17 січня, дощ та мокрий сніг накриють більшість областей України, окрім західних регіонів. Місцями можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря залишатиметься досить високою до кінця тижня.

"Тримайте голову, судини та щоденний стан настрою за такої нестабільної "сирої" погоди у рівновазі", — додала Наталка Діденко.

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2024 рік встановить новий температурний рекорд за всю історію спостережень.