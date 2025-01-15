Антициклон Beate принесет в Украину сухую погоду: что изменится с 16 января
Киев • УНН
16 января континентальная Европа и Украина окажутся под влиянием антициклона Beate, что принесет сухую погоду без осадков. Температура воздуха повысится до +6°C днем, а 17 января ожидаются дождь и мокрый снег.
16-го января вся континентальная Европа, включая Украину, окажется под влиянием антициклона Beate, что обеспечит сухую погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Ожидается, что в большинстве областей существенные осадки выпадать не будут.
"Только в Карпатах будет выпадать небольшой снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.
Температура воздуха постепенно повышается.
Ночью в Украине будет от 1°C тепла до 5°C мороза, а в Карпатах температура опустится до -5...-10°C. В течение дня температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +1°C до +6°C. В Киеве также без осадков: ночью около нуля, днем +1°C...+3°C.
В пятницу, 17 января, дождь и мокрый снег накроют большинство областей Украины, кроме западных регионов. Местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой до конца недели.
"Держите голову, сосуды и ежедневное состояние настроения при такой нестабильной "сырой" погоде в равновесии", - добавила Наталья Диденко.
Напомним
2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений.