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Антиурядова "Шетня": як проходять сербські протести

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БЕЛГРАД-КИЇВ. 10 березня. УНН. Понад три місяці в Сербії проходять масові акції проти правлячої "Сербської прогресивної партії" (SPS) і наближеного до неї президента країни Олександра Вучича. Приводом для чергових демонстрацій став напад на опозиційного політика Борко Стефановича в листопаді 2018 року.

Серби вимагають припинити тиск на журналістів і опозиціонерів і створити умови для проведення справедливих виборів. Загалом, головне, що об'єднує учасників протесту - це бажання скинути нинішню владу, однак загальних ідей про майбутнє поки немає. Але, незважаючи на це, щосуботи серби знову і знову збираються на демонстрацію. Про те, як це проходило в Белграді напередодні - УНН з Сербії.

Протест про сьогоднішній день

Сербські протести проходять організовано і спокійно. І не мають нічого спільного з відчайдушними барикадами. У той же час, з кожною суботою акції стають все більш велелюдними. "Людей об'єднує те, що вони погано живуть в своїй країні", - пояснює ситуацію одна із співрозмовниць УНН. Учасники маніфестацій називають протест "шетнею", що в перекладі з сербського - прогулянка. У суботу, 9 березня, "прогулятися" центральними вулицями столиці зібралося не менше 10 тисяч осіб.

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До слова, 9 березня для сербів непроста дата - в цей день в 1992 році була проголошена Республіка Сербська Боснії і Герцеговини (РСБіГ) в період Боснійської війни і розпаду колишньої Югославії, тому остання демонстрація для багатьох мала і символічне значення. Але, в більшості випадків, протестуючі зазначають, що ні про які спірні і гострі питаннях на цьому етапі і мови бути не може. Звичайно, знайшлися активні громадяни, які вважають своїм обов'язком тримати руку на пульсі, що стосується і 1992 року, і Косово, і геополітики. Але, в цілому, демонстрація орієнтована на внутрішні проблеми країни дня сьогоднішнього.

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"Я люблю свободу і я не хотів би, щоб її ставало менше, що зараз і відбувається в нашій країні. Вучич - це диктатор. Ми хочемо вільну Сербію у вільній Європі. Але, я не люблю Євросоюз. Мені подобається Європа, побудована на національності. Мені подобається Франція, мені подобається Німеччина, мені подобається Італія, але мені не подобається Євросоюз", - сказав УНН один з учасників Милутин Іліч.

Чого хочуть протестувальники?

Протестуючі домагаються зміни влади, вимагають припинити переслідування опозиційних політиків і тиск на незалежних журналістів, відставки керівництва національних медіа та всієї владної верхівки, включаючи президента. Правлячу партію "Сербську прогресивну партію" серби звинувачують в корупції, стверджуючи, що з їх приходом ситуація в країні погіршилася.

"Моя думка, що ця демонстрація необхідна для нашого теперішнього уряду. Абсолютно немає ніякої свободи преси, жахлива корупція. Ми повинні змінити нашу владу", - вважає одна з учасниць Тетяна.

Вона додала, що перш, ніж провести нові вибори, необхідно забезпечити незалежну роботу журналістів. "На цей момент, ми стоїмо саме за це, за вільні вибори", - сказала вона.

Ще одна учасниця демонстрації Драгана розповіла УНН, що, перш за все, люди домагаються відставки Вучича з посади президента.

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"Президент повинен піти. Правосуддя, вільні вибори, вільні медіа. Спочатку нам потрібні вільні медіа, а потім вже вільні вибори", - нагадала Драгана вимоги демонстрації.

Що не так з Вучичем?

Олексанр Вучич посідає пост президента з травня 2017 року, до цього він двічі був прем'єр-міністром країни. Головною метою свого президентства Вучич визначав зближення Сербії з Євросоюзом, однак і продовжує бути близьким союзником Росії. У грудні президент Сербії необачно висловився, що не піде на проведення реформ і вимог, які висуваються протестуючими "навіть якщо на вулиці вийде 5 мільйонів". Цікаво, що саме це згодом і стало головним гаслом маршів: "1 з 5 мільйонів". Протестуючі звинувачують Вучича в узурпації влади і корупції, вимагаючи забезпечити вільні вибори. При цьому, сербський лідер готовий піти на позачергові вибори, як він сам зазначив, але, на думку людей, існуюче законодавство не забезпечує вільного вибору і справедливого результату.

Незручні люди

Протести в Сербії почалися після того, як на опозиційного політика, лідера партії "Ліві серби" Борко Стефановича вчинили напад.

Napad na Borka je napad na svakoga od nas ko slobodno i drugačije misli od ove vlasti. Pozivima na linč Aleksandra Vučića i njegovih medija otvoren je lov na sve nas. Napad na Borka je direktna posledica stvaranja jezive atmosfere u kojoj svi živimo. pic.twitter.com/WibtwtRJ22

- Dragan Djilas (@DraganDjilas) November 23, 2018

Також під час протестних акцій серби нагадують і про прем'єр-міністра країни Зорана Джінджовіча, якого вбили в 2003 році.

Протести під гаслом "1 з 5 мільйонів" проходять в Сербії вже 14 тижнів. Демонстрації організовує "Альянс за Сербію" - формування, яке об'єднало 30 опозиційних партій. У лютому, представники опозиції в сербському парламенті вже заявили, що блокуватимуть роботу законодавчого органу, а сам Альянс оголосив, що не братиме участі в парламентських і муніципальних виборах тому, що в країні, на їхню думку, немає умов для вільного волевиявлення.

Співрозмовники УНН в Сербії вважають, що протестна хвиля була б ефективнішою, якщо була б підтримка, а також навколо ідеї "за", а не "всупереч".

"Якби Захід їх підтримав, - була б користь. В тому то і справа, що їх ніхто не підтримує", - відзначають співрозмовники.

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