Антиправительственная "Шетня": как проходят сербские протесты

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Киев  •  УНН

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БЕЛГРАД-КИЕВ. 10 марта. УНН. Более трех месяцев в Сербии проходят массовые акции против правящей “Сербской прогрессивной партии” (SPS) и приближенного к ней президента страны Александра Вучича. Поводом для очередных демонстраций стало нападение на оппозиционного политика Борко Стефановича в ноябре 2018 года. 

Сербы требуют прекратить давление на журналистов и оппозиционеров и создать условия для проведения справедливых выборов. В общем, главное, что объединяет протестующих — это желание свергнуть нынешнюю власть, однако общих идей о будущем пока нет. Но, несмотря на это, каждую субботу сербы снова и снова собираются на демонстрацию. О том, как это проходило в Белграде накануне — УНН из Сербии.

Протест о сегодняшнем дне

Сербские протесты проходят организованно и спокойно. И не имеют ничего общего с отчаянными баррикадами. В то же время, с каждой субботой акции становятся все более многочисленными. “Людей объединяет то, что они плохо живут в своей стране”, — объясняет ситуацию одна из собеседниц УНН. Участники шествий называют протест “шетней”, что в переводе с сербского — прогулка. В субботу, 9 марта, “прогуляться” центральными улицами столицы собралось не менее 10 тысяч человек.

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К слову, 9 марта для сербов непростая дата — в этот день в 1992 году была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ) в период Боснийской войны и распада бывшей Югославии, поэтому последняя демонстрация для многих имела и символическое значение. Но, в большинстве случаев, протестующие отмечают, что ни о каких спорных и острых вопросах на этом этапе и речи быть не может. Конечно, нашлись активные граждане, которые считают своим долгом держать руку на пульсе, что касается и 1992 года, и Косово, и геополитики. Но, в целом, демонстрация ориентирована на внутренне проблемы страны сегодняшнего дня.

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“Я люблю свободу и я не хотел бы, чтобы ее становилось меньше, что сейчас и происходит в нашей стране. Вучич — это диктатор. Мы хотим свободную Сербию в свободной Европе. Но, я не люблю Евросоюз. Мне нравится Европа, построенная на национальностях. Мне нравится Франция, мне нравится Германия, мне нравится Италия, но мне не нравится Евросоюз”, — сказал УНН один из участников Милутин Илич.

Чего хотят протестующие?

Протестующие добиваются смены власти, требуют прекратить преследования оппозиционных политиков и давление на независимых журналистов, отставки руководства национальных медиа и всей властной верхушки, включая президента. Правящую партию “Сербскую прогрессивную партию” сербы обвиняют в коррупции, утверждая, что с их приходом ситуация в стране усугубилась.

“Мое мнение, что эта демонстрация необходима для нашего теперешнего правительства. Совершенно нет никакой свободы прессы, ужасная коррупция. Мы должны поменять нашу власть”, — считает одна из участниц Татьяна.

Она добавила, что прежде, чем провести новые выборы, необходимо обеспечить независимую работу журналистов. “На этот момент, мы стоим именно за это, за свободные выборы”, — сказала она.

Еще одна участница демонстрации Драгана рассказала УНН, что прежде всего люди добиваются ухода Вучича с должности президента.

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“Президент должен уйти. Правосудие, свободные выборы, свободные медиа. Сначала нам нужны свободные медиа, а потом уже свободные выборы”, — напомнила Драгана требования демонстрации.

Что не так с Вучичем?

Алексанр Вучич занимает пост президента с мая 2017 года, до этого он дважды был премьер-министром страны. Главной целью своего президентства Вучич определял сближение Сербии с Евросоюзом, однако и продолжает быть близким союзником России. В декабре президент Сербии опрометчиво высказался, что не пойдет на проведение реформ и требований, которые выдвигаются протестующими “даже если на улицы выйдет 5 миллионов”. Интересно, что именно это впоследствии и стало главным лозунгом маршей: “1 из 5 миллионов”. Протестующие обвиняют Вучича в узурпации власти и коррупции, требуя обеспечить свободные выборы. При этом, сербский лидер и готов пойти на внеочередные выборы, как он сам отметил, но, по мнению людей, существующее законодательство не обеспечивает свободного выбора и справедливого результата.

Неудобные люди

Протесты в Сербии начались после того, как на оппозиционного политика, лидера партии “Левые сербы” Борко Стефановича совершили нападение.

Napad na Borka je napad na svakoga od nas ko slobodno i drugačije misli od ove vlasti. Pozivima na linč Aleksandra Vučića i njegovih medija otvoren je lov na sve nas. Napad na Borka je direktna posledica stvaranja jezive atmosfere u kojoj svi živimo. pic.twitter.com/WibtwtRJ22

— Dragan Djilas (@DraganDjilas) November 23, 2018

Также в ходе протестных акций сербы напоминают и о премьер-министре страны Зоране Джинджовиче, которого убили в 2003 году.

Протесты под лозунгом “1 из 5 миллионов” проходят в Сербии уже 14 недель. Демонстрации организовывает “Альянс за Сербию” — формирование, которое объединило 30 оппозиционных партий. В феврале, представители оппозиции в сербском парламенте уже заявили, что будут блокировать работу законодательного органа, а сам Альянс объявил, что не будет участвовать в парламентских и муниципальных выборах по той, причине, что в стране, по их мнению, нет условий для свободного волеизъявления.

Собеседники УНН в Сербии считают, что протестная волна была бы эффективнее, если была бы поддержка, а также вокруг идеи “за”, а не “вопреки”.

“Если бы Запад их поддержал, — был бы толк. В том то и дело, что их никто не поддерживает”, - отмечают собеседники.

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