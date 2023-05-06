Антимонархічні протести в Лондоні: поліція провела арешти

Деталі

Грем Сміт, виконавчий директор "Республіки", провідного британського руху за скасування монархії, збирав напої та плакати для демонстрантів на головному місці протесту на Трафальгарській площі, коли його разом з п'ятьма іншими людьми зупинила поліція на провулку Сент-Мартін в центрі Лондона. Група йшла за орендованим фургоном з сотнями плакатів, коли до них підійшла поліція і почала обшук.

Пізніше Скотланд-Ярд заявив, що було проведено "кілька" арештів за порушення громадського порядку і змову з метою викликати громадські заворушення, додавши, що були знайдені пристрої для фіксації, які протестувальники використовували, щоб прикріпитися до вуличних меблів.

Цитата

"У центрі Лондона проходить масштабна поліцейська операція. Ми провели низку арештів в районі Карлтон Хаус Террас. Люди були затримані за підозрою в порушенні громадського порядку. Раніше сьогодні ми заарештували чотирьох осіб в районі Сент-Мартінс-лейн. Їх затримали за підозрою у змові з метою порушення громадського порядку. Ми вилучили у них пристрої для блокування. Ще три людини були заарештовані в районі Веллінгтонської арки. Їх затримали за підозрою у володінні предметами, призначеними для нанесення кримінальної шкоди. Подальші новини будуть пізніше сьогодні", - заявив представник столичної поліції.

Раніше цього тижня поліція Лондона написала у Твіттері, що буде "вкрай нетерпимо ставитися" до тих, хто намагається "підірвати" цей день. Згідно з новим Законом про громадський порядок, протестувальники, які мають при собі предмети з наміром використовувати їх для "блокування", несуть відповідальність у вигляді штрафу, а тим, хто блокує дороги, загрожує до 12 місяців ув'язнення.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли. Принц Вільям поклявся у вірності батькові. За традицією члени королівської сім’ї та пери віддавали шану, стаючи на коліна перед новим королем, присягаючи на вірність і цілуючи його правицю. Але Вільям - єдиний королівський герцог, який зробив це цього разу, відзначає BBC. Королеву-консорта Каміллу помазали і коронували на простішій церемонії, її не просять давати присягу. Вона увінчана короною королеви Марії. Королеві Каміллі вручили королівський скіпетр і жезл справедливості й милосердя, а потім посадили на трон, відзначає The Guardian.

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