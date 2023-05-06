Антимонархические протесты в Лондоне: полиция провела аресты

Детали

Грэм Смит, исполнительный директор "Республики", ведущего британского движения за отмену монархии, собирал напитки и плакаты для демонстрантов на главном месте протеста на Трафальгарской площади, когда его вместе с пятью другими людьми остановила полиция на переулке Сент-Мартин в центре Лондона. Группа шла за арендованным фургоном с сотнями плакатов, когда к ним подошла полиция и начала обыск.

Позже Скотланд-Ярд заявил, что было проведено "несколько" арестов за нарушение общественного порядка и заговор с целью вызвать общественные беспорядки, добавив, что были найдены устройства для фиксации, которые протестующие использовали, чтобы прикрепиться к уличной мебели.

Цитата

"В центре Лондона проходит масштабная полицейская операция. Мы провели ряд арестов в районе Карлтон Хаус Террас. Люди были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. Ранее сегодня мы арестовали четырех человек в районе Сент-Мартинс-лейн. Их задержали по подозрению в сговоре с целью нарушения общественного порядка. Мы изъяли у них устройства для блокировки. Еще три человека были арестованы в районе Веллингтонской арки. Их задержали по подозрению во владении предметами, предназначенными для нанесения криминального ущерба. Дальнейшие новости будут позже сегодня", - заявил представитель столичной полиции.

Ранее на этой неделе полиция Лондона написала в Твиттере, что будет "крайне нетерпимо относиться" к тем, кто пытается "взорвать" этот день. Согласно новому Закону об общественном порядке, протестующие, имеющие при себе предметы с намерением использовать их для "блокировки", несут ответственность в виде штрафа, а тем, кто блокирует дороги, грозит до 12 месяцев заключения.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве происходит коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы. Принц Уильям поклялся в верности отцу. По традиции члены королевской семьи и пэры отдавали дань уважения, становясь на колени перед новым королем, присягая на верность и целуя его десницу. Но Уильям - единственный королевский герцог, который сделал это на этот раз, отмечает BBC. Королеву-консорта Камиллу помазали и короновали на более простой церемонии, ее не просят давать присягу. Она увенчана короной королевы Марии. Королеве Камилле вручили королевский скипетр и жезл справедливости и милосердия, а затем посадили на трон, отмечает The Guardian.

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