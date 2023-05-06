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Коронація Чарльза ІІІ: перша леді України побажала монарху довгих років на троні

Коронація Чарльза ІІІ: перша леді України побажала монарху довгих років на троні

Київ • УНН

 • 1637806 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська побажала британському королю Чарльзу ІІІ довгих років на троні, передає УНН.

Цитата

"Коронація їхніх величностей короля Чарльза III і королеви Камілли, безперечно, є історичною подією. Для мене велика честь бути тут і представляти Україну, особливо зараз. Бажаю вам довгих років правління!" - написала Зеленська у Twitter.

Деталі

Окрім першої леді, на церемонії присутній і Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Історична мить - коронація Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ та Королеви Камілли. Для нас із першою леді України Оленою Зеленською велика честь бути присутніми на цьому урочистому заході та представляти хоробрий і незламний український народ", - написав він у Telegram.

Він вказав, що востаннє британський монарх складав присягу 70 років тому, тож ця подія знакова не лише для народу Британії та країн Співдружності, але й для всього світу. "Сьогодні особа Короля Сполученого Королівства має важливий духовний вплив на світове суспільство, є взірцем розважливого та розсудливого правління. Саме тому для нас особливо цінна непохитна підтримка українського народу з боку Короля Чарльза ІІІ. Це надає віри та наснаги боротися за власну свободу з розумінням, що з нами весь цивілізований світ та надійне плече союзників. Разом ми подолаємо будь-яке зло", - написав він.

"Довгого та мудрого правління Його Величності Чарльзу ІІІ. Long Live the King!" - підсумував Шмигаль.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

The coronation of Their Majesties King Charles the III and Queen Camilla @RoyalFamily is certainly a historic event. It is a great honor for me to be here and represent Ukraine, especially now. Wish you many years of reign! pic.twitter.com/MmjL68pQmz

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) May 6, 2023

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