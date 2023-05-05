Коронація Чарльза ІІІ: у скільки обійдеться церемонія, хто представлятиме Україну та чи будуть британці її дивитися

Усі таємниці коронації

Розпочнеться коронація о 12:20 за київським часом, коли Чарльз та Камілла виїдуть з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства у кареті Diamond Jubilee State Coach. Її сконструювали до 80-річчя Єлизавети II і вперше використали у 2014 році. Карета, зокрема, обладнана сучасною гідравлічною підвіскою та кондиціонером. Екіпаж прослідує через Адміралтійську арку, повз Трафальгарську площу та будівлю парламенту.

А от повертатиметься королівське подружжя у традиційній кареті Gold State Coach, яка використовувалася на усіх коронаціях британських монархів, починаючи з 1830 року.

Для урочистої події використають дві корони: Корону Святого Едуарда надягнуть на Чарльза безпосередньо під час церемонії, а у Імперській державній король залишать абатство.

У Лондоні встановлять 30 великих екранів для трансляції коронації. У військових урочистостях візьмуть участь більше 6 тисяч військовослужбовців та більше 60 літаків, з кораблів та баз ВМФ Британії пролунають гарматні салюти.

Обійдеться все це дійство у 250 мільйонів фунтів стерлінгів – коронація стане найдорожчою за всю її історію. Коронація Єлизавети ІІ в перерахунку обійшлася у 47 мільйонів.

Кого запросили і хто представлятиме Україну

На церемонію запросили близько 2 тисяч гостей. Серед них лідери усіх країн з якими Велика Британія має дипломатичні відносини, також представників британських домініонів і заморських територій. Зокрема, коронацію відвідають прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, а також президенти Франції Еммануель Макрон та Польщі Анджей Дуда.

В Україні підтвердили, що теж отримали запрошення. Та навіть вирішили потримати інтригу. Голова МЗС Дмитро Кулеба, не називаючи прізвищ, запевнив, що Україну представлятиме делегація високого рівня.

Інтрига протрималася не довго. 4 травня ввечері до Лондона, щоб взяти участь у коронації прибула перша леді Україні Олена Зеленська. Компанію їй складе прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У той же час, як стверджують ЗМІ, запрошення на коронацію не отримали президент рф володимир путін та його білоруській колега олександр лукашенко. Також без запрошень залишилися лідери Афганістану, Венесуели, Ірану, М'янми та Сирії.

При цьому, зазначається, що запрошення були надіслані високопоставленим дипломатам Північної Кореї та Нікарагуа.

Ще декілька цікавих фактів про сьогоднішню коронацію:

– Для музичного супроводу церемонії Чарльз обрав твори Ендрю Ллойда Вебера і грецьку православну музику. Грецька музика обрана на честь покійного батька Чарльза принца Філіпа, який був онуком короля Греції Георга І;

– Ключовим ритуалом церемонії є «помазання» монарха на престол. Воно відбуватиметься за допомогою спеціальної ложки, що є найстарішим королівським аксесуаром, який дійшов до наших днів;

– на коронацію приїде принц Гаррі. А от його дружина Меган Маркл залишиться в Канаді, щоб відсвяткувати день народження сина Арчі, якому виповниться 4 роки.