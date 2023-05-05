Коронация Чарльза ІІІ: во сколько обойдется церемония, кто будет представлять Украину и будут ли британцы ее смотреть

Все тайны коронации

Начнется коронация в 12:20 по киевскому времени, когда Чарльз и Камилла выедут из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach. Ее сконструировали к 80-летию Елизаветы II и впервые использовали в 2014 году. Карета, в частности, оборудована современной гидравлической подвеской и кондиционером. Экипаж проследует через Адмиралтейскую арку, мимо Трафальгарской площади и здания парламента.

А вот возвращаться королевская чета будет в традиционной карете Gold State Coach, которая использовалась на всех коронациях британских монархов, начиная с 1830 года.

Для торжественного события используют две короны: Корону Святого Эдуарда наденут на Чарльза непосредственно во время церемонии, а в Имперской государственной король покинет аббатство.

В Лондоне установят 30 больших экранов для трансляции коронации. В военных торжествах примут участие более 6 тысяч военнослужащих и более 60 самолетов, с кораблей и баз ВМФ Британии прозвучат пушечные салюты.

Обойдется все это действо в 250 миллионов фунтов стерлингов – коронация станет самой дорогой за всю ее историю. Коронация Елизаветы ІІ в пересчете обошлась в 47 миллионов.

Кого пригласили и кто будет представлять Украину

На церемонию пригласили около 2 тысяч гостей. Среди них лидеры всех стран с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения, также представителей британских доминионов и заморских территорий. В частности, коронацию посетят премьер Великобритании Риши Сунак, а также президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда.

В Украине подтвердили, что тоже получили приглашение. И даже решили подержать интригу. Глава МИД Дмитрий Кулеба, не называя фамилий, заверил, что Украину будет представлять делегация высокого уровня.

Интрига продержалась недолго. 4 мая вечером в Лондон, чтобы принять участие в коронации прибыла первая леди Украины Елена Зеленская. Компанию ей составит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время, как утверждают СМИ, приглашения на коронацию не получили президент рф владимир путин и его белорусской коллега александр лукашенко. Также без приглашений остались лидеры Афганистана, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Сирии.

При этом, отмечается, что приглашения были направлены высокопоставленным дипломатам Северной Кореи и Никарагуа.

Еще несколько интересных фактов о сегодняшней коронации:

– Для музыкального сопровождения церемонии Чарльз выбрал произведения Эндрю Ллойда Вебера и греческую православную музыку. Греческая музыка выбрана в честь покойного отца Чарльза принца Филиппа, который был внуком короля Греции Георга I;

– Ключевым ритуалом церемонии является «помазание» монарха на престол. Оно будет происходить с помощью специальной ложки, являющейся старейшим королевским аксессуаром, дошедшим до наших дней;

– на коронацию приедет принц Гарри. А вот его жена Меган Маркл останется в Канаде, чтобы отпраздновать день рождения сына Арчи, которому исполнится 4 года.