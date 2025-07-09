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"Де ви навчилися говорити англійською?" Трамп осоромився перед президентом Ліберії

Київ • УНН

 • 2039 перегляди

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп запитав президента Ліберії Джозефа Боакаї, де він навчився так добре говорити англійською. Боакаї відповів, що в Ліберії, офіційною мовою якої є англійська.

"Де ви навчилися говорити англійською?" Трамп осоромився перед президентом Ліберії

Під час зустрічі з президентом Ліберії Джозефом Боакаї президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію. Після промови африканського лідера Трамп здивувався його гарній англійській та спитав, де той навчився так добре говорити, передає УНН.

Деталі

Після того, як президент Ліберії Джозеф Боакаї завершив свою коротку промову на початку зустрічі в Білому домі, Трамп запитав ліберійського лідера: "Дякую, така гарна англійська, така красива, де ви навчилися так гарно говорити, де ви отримали освіту?".

Боакаї відповів, що у Ліберії, на що Трамп сказав: "Це дуже цікаво. У мене є люди за цим столом, які не можуть говорити майже так само добре".

Доповнення

Ліберія - країна на заході Африки. Країна була заснована як місце переселення для звільнених від рабства чорношкірих американців, яким запропонували повернутися на історичну батьківщину. Перші переселенці з'явилися у 1822 році, а в 1847 році була заснована республіка Ліберія.

Офіційною мовою країни є англійська. Також прапор Ліберії нагадує прапор США.

Трамп не розкрив, хто наказав припинити поставки зброї Україні09.07.25, 21:39 • 645 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Білий дім
Ліберія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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