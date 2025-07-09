"Где вы научились говорить по-английски?" Трамп опозорился перед президентом Либерии

Во время встречи с президентом Либерии Джозефом Боакаи президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию. После речи африканского лидера Трамп удивился его хорошему английскому и спросил, где тот научился так хорошо говорить, передает УНН.

Детали

После того, как президент Либерии Джозеф Боакаи завершил свою короткую речь в начале встречи в Белом доме, Трамп спросил либерийского лидера: "Спасибо, такой хороший английский, такой красивый, где вы научились так хорошо говорить, где вы получили образование?".

Боакаи ответил, что в Либерии, на что Трамп сказал: "Это очень интересно. У меня есть люди за этим столом, которые не могут говорить почти так же хорошо".

Дополнение

Либерия - страна на западе Африки. Страна была основана как место переселения для освобожденных от рабства чернокожих американцев, которым предложили вернуться на историческую родину. Первые переселенцы появились в 1822 году, а в 1847 году была основана республика Либерия.

Официальным языком страны является английский. Также флаг Либерии напоминает флаг США.

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