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"Где вы научились говорить по-английски?" Трамп опозорился перед президентом Либерии

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп спросил президента Либерии Джозефа Боакая, где он научился так хорошо говорить по-английски. Боакай ответил, что в Либерии, официальным языком которой является английский.

"Где вы научились говорить по-английски?" Трамп опозорился перед президентом Либерии

Во время встречи с президентом Либерии Джозефом Боакаи президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию. После речи африканского лидера Трамп удивился его хорошему английскому и спросил, где тот научился так хорошо говорить, передает УНН.

Детали

После того, как президент Либерии Джозеф Боакаи завершил свою короткую речь в начале встречи в Белом доме, Трамп спросил либерийского лидера: "Спасибо, такой хороший английский, такой красивый, где вы научились так хорошо говорить, где вы получили образование?".

Боакаи ответил, что в Либерии, на что Трамп сказал: "Это очень интересно. У меня есть люди за этим столом, которые не могут говорить почти так же хорошо".

Дополнение

Либерия - страна на западе Африки. Страна была основана как место переселения для освобожденных от рабства чернокожих американцев, которым предложили вернуться на историческую родину. Первые переселенцы появились в 1822 году, а в 1847 году была основана республика Либерия.

Официальным языком страны является английский. Также флаг Либерии напоминает флаг США.

Трамп не раскрыл, кто приказал прекратить поставки оружия Украине09.07.25, 21:39 • 511 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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