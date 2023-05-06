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Коронация Чарльза ІІІ: первая леди Украины пожелала монарху долгих лет на троне

Коронация Чарльза ІІІ: первая леди Украины пожелала монарху долгих лет на троне

Киев • УНН

 • 1637804 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская пожелала британскому королю Чарльзу III долгих лет на троне, передает УНН.

Цитата

"Коронация их величеств короля Чарльза III и королевы Камиллы, бесспорно, является историческим событием. Для меня большая честь быть здесь и представлять Украину, особенно сейчас. Желаю вам долгих лет правления!" - написала Зеленская в Twitter.

Детали

Кроме первой леди, на церемонии присутствует и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Исторический момент - коронация Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III и Королевы Камиллы. Для нас с первой леди Украины Еленой Зеленской большая честь присутствовать на этом торжественном мероприятии и представлять храбрый и несокрушимый украинский народ", - написал он в Telegram.

Он указал, что последний раз британский монарх принимал присягу 70 лет назад, поэтому это событие знаковое не только для народа Великобритании и стран Содружества, но и для всего мира. "Сегодня личность Короля Соединенного Королевства имеет важное духовное влияние на мировое общество, является образцом рассудительного и благоразумного правления. Именно поэтому для нас особенно ценна непоколебимая поддержка украинского народа со стороны Короля Чарльза III. Это придает веры и вдохновения бороться за собственную свободу с пониманием, что с нами весь цивилизованный мир и надежное плечо союзников. Вместе мы преодолеем любое зло", - написал он.

"Долгого и мудрого правления Его Величеству Чарльзу ІІІ. Long Live the King!" - подытожил Шмыгаль.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве происходит коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

Коронация Их Величеств Короля Чарльза III и Королевы Камиллы @RoyalFamily - это, безусловно, историческое событие. Для меня большая честь быть здесь и представлять Украину, особенно сейчас. Желаю долгих лет правления!!! pic.twitter.com/MmjL68pQmz

— Елена Зеленская (@ZelenskaUA) 6 мая 2023 года

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