Короля Чарльза ІІІ офіційно короновано

Деталі

Після помазання монарха і отримання ним регалій архієпископ Кентерберійський поклав корону святого Едуарда на голову короля, повідомляє BBC.

Корона названа на честь набагато ранішої версії, зробленої для англосаксонського короля та святого Едуарда Сповідника. Вона була зроблена для короля Чарльза II, який хотів корону, схожу на ту, яку носив Едуард, але ще більшу.

Це єдиний раз, коли Чарльз ІІІ одягне її в своєму житті.

Громада вигукнула "Боже, бережи короля", задзвонили абатські дзвони та пролунали фанфари. По всій Великій Британії також відбувся збройний салют, щоб відзначити цей момент, зазначає Sky News.

Потім у супроводі архієпископів Кентерберійського та Йоркського та єпископів-помічників приступили до інтронізації короля.

Король Чарльз III зайняв трон. До слова, тронні крісла були виготовлені для коронації короля Георга VI і королеви Єлизавети, королеви-матері, в 1937 році.

Архієпископ після цього став на коліна перед монархом, перш ніж присягнути Чарльзу III.

Принц Вільям поклявся у вірності батькові.

За традицією члени королівської сім’ї та пери віддавали шану, стаючи на коліна перед новим королем, присягаючи на вірність і цілуючи його правицю. Але Вільям - єдиний королівський герцог, який зробив це цього разу, відзначає BBC.

Королеву-консорта Каміллу помазали і коронували на простішій церемонії, її не просять давати присягу. Вона увінчана короною королеви Марії.

Королеві Каміллі вручили королівський скіпетр і жезл справедливості й милосердя, а потім посадили на трон, відзначає The Guardian.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

