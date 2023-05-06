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Короля Чарльза ІІІ офіційно короновано

Короля Чарльза ІІІ офіційно короновано

Київ • УНН

 • 7122473 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Британський король Чарльз ІІІ був офіційно коронований як монарх. Текстову трансляцію церемонії ведуть британські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Після помазання монарха і отримання ним регалій архієпископ Кентерберійський поклав корону святого Едуарда на голову короля, повідомляє BBC. 

Корона названа на честь набагато ранішої версії, зробленої для англосаксонського короля та святого Едуарда Сповідника. Вона була зроблена для короля Чарльза II, який хотів корону, схожу на ту, яку носив Едуард, але ще більшу.

Це єдиний раз, коли Чарльз ІІІ одягне її в своєму житті.

Громада вигукнула "Боже, бережи короля", задзвонили абатські дзвони та пролунали фанфари. По всій Великій Британії також відбувся збройний салют, щоб відзначити цей момент, зазначає Sky News.

Потім у супроводі архієпископів Кентерберійського та Йоркського та єпископів-помічників приступили до інтронізації короля.

Король Чарльз III зайняв трон. До слова, тронні крісла були виготовлені для коронації короля Георга VI і королеви Єлизавети, королеви-матері, в 1937 році.

Архієпископ після цього став на коліна перед монархом, перш ніж присягнути Чарльзу III.

Принц Вільям поклявся у вірності батькові.

За традицією члени королівської сім’ї та пери віддавали шану, стаючи на коліна перед новим королем, присягаючи на вірність і цілуючи його правицю. Але Вільям - єдиний королівський герцог, який зробив це цього разу, відзначає BBC.

Королеву-консорта Каміллу помазали і коронували на простішій церемонії, її не просять давати присягу. Вона увінчана короною королеви Марії. 

Королеві Каміллі вручили королівський скіпетр і жезл справедливості й милосердя, а потім посадили на трон, відзначає The Guardian.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

The coronation service began with the Recognition.

The King was presented to the congregation and recognised by them as their "undoubted King".

The congregation replied: "God save King Charles"#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/T5w2mxbAyl

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

During the Anointing, the King had his robe of state taken off, and moves to the historic Coronation Chair.

The Anointing Screen was moved into place around the chair, and he was anointed on his hands, chest and head#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501 pic.twitter.com/Z8Femgu2Ks

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The King was presented with an array of items, known as the coronation regalia.

The regalia includes the Spurs, the Armills, the Orb, the Ring, the Glove, the Rod and the Sceptre#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/biKqAGEKG7

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The King is officially crowned as St Edward's Crown is placed on top of his head by the Archbishop of Canterbury.

The congregation cries "God save the King" and gun salutes are also fired across the UK to mark the moment.https://t.co/PAiZ4D1jU3#coronation pic.twitter.com/hsjyENzExp

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

As the King is being enthroned by the Archbishop of Canterbury, the Prince of Wales pays homage to his father and kisses him on the cheek.

Find out more https://t.co/PAiZ4D1jU3#coronation

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/LL2gqrRS9H

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

The Queen was anointed by the Archbishop of Canterbury and handed her regalia: the Ring, Rod and Sceptre.

She was then crowned, officially giving her the status of Queen#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4Ty4SWUnI2

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

Queen Camilla has been crowned.

She was seen adjusting her hair out of her face as she was crowned with Queen Mary's Crown.

She had earlier been anointed in public in a break with tradition.

Latest: https://t.co/SvPyMdzcVq pic.twitter.com/ClFOZOPnXh

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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