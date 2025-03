Король Чарльз III официально коронован

Детали

После помазания монарха и получения им регалий архиепископ Кентерберийский возложил корону святого Эдуарда на голову короля, сообщает BBC.

Корона названа в честь гораздо более ранней версии, сделанной для англосаксонского короля и святого Эдуарда Исповедника. Она была сделана для короля Чарльза II, который хотел корону, похожую на ту, которую носил Эдуард, но еще больше.

Это единственный раз, когда Чарльз ІІІ наденет ее в своей жизни.

Община выкрикнула "Боже, храни короля", зазвонили аббатские колокола и раздались фанфары. По всей Великобритании также провели оружейный салют, чтобы отметить этот момент, указывает Sky News.

Затем в сопровождении архиепископов Кентерберийского и Йоркского и епископов-помощников приступили к интронизации короля.

Король Чарльз III занял трон. К слову, тронные кресла были изготовлены для коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы, королевы-матери, в 1937 году.

Архиепископ после этого стал на колени перед монархом, прежде чем присягнуть Чарльзу III.

Принц Уильям поклялся в верности отцу.

По традиции члены королевской семьи и пэры отдавали дань уважения, становясь на колени перед новым королем, присягая на верность и целуя его десницу. Но Уильям - единственный королевский герцог, который сделал это на этот раз, отмечает BBC.

Королеву-консорта Камиллу помазали и короновали на более простой церемонии, ее не просят давать присягу. Она увенчана короной королевы Марии.

Королеве Камилле вручили королевский скипетр и жезл справедливости и милосердия, а затем посадили на трон, отмечает The Guardian.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве происходит коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

