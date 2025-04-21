Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину
Київ • УНН
В окуповану Луганщину в рамках проєкту "Культура" до бібліотек надійшло понад 90 000 російських книг вартістю 50+ млн рублів. Вони замінили вилучену українську літературу.
У межах кремлівського проєкту "Культура" в бібліотеки тимчасово окупованої Луганщини завезли понад 90 000 російських книжок загальною вартістю більше 50 млн рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на заяву "міністра культури лнр" романа олексіна, інформує УНН.
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Зазначається, що ці книжки заповнили полиці, які до цього були порожніми через вилучення і знищення української літератури, а "там, де колись була "Кобзар", тепер - кремлівська макулатура".
кремль воює не тільки на фронті, а й у бібліотеках. Через книжки, мову, культуру - він намагається стерти українську ідентичність і виховати дітей, які не знатимуть, що вони українці
У ЦНС вважають заміну культури злочином, адже "це - замах на пам’ять народу".
Нагадаємо
У Сімферополі росіяни знищують Дитячий парк, який був заснований ще в 1958 році, прикриваючись реконструкцією. В ЦНС стверджують, що насправді це приватизація та воєнізація території.
"Антиекстремістські лекції": на ТОТ окупанти вчать дітей ненавидіти Україну18.04.25, 02:53 • 3261 перегляд