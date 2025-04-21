Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину

У межах кремлівського проєкту "Культура" в бібліотеки тимчасово окупованої Луганщини завезли понад 90 000 російських книжок загальною вартістю більше 50 млн рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на заяву "міністра культури лнр" романа олексіна, інформує УНН.

Зазначається, що ці книжки заповнили полиці, які до цього були порожніми через вилучення і знищення української літератури, а "там, де колись була "Кобзар", тепер - кремлівська макулатура".

кремль воює не тільки на фронті, а й у бібліотеках. Через книжки, мову, культуру - він намагається стерти українську ідентичність і виховати дітей, які не знатимуть, що вони українці