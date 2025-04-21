Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 14356 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

20 квітня, 06:46 • 33457 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 49461 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 15:10 • 51101 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 58760 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 32194 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 26007 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 20968 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 81476 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 86277 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0м/с
45%
748 мм
Популярнi новини

Трамп назвав Байдена "дебілом" у Великодньому привітанні

20 квітня, 15:27 • 5262 перегляди

Китай протестував неядерну водневу бомбу

20 квітня, 15:47 • 12464 перегляди

У кремлі заявили, що путін не давав команди продовжувати "великоднє перемир'я"

20 квітня, 16:09 • 11541 перегляди

Авіаудар по Костянтинівці: під завалами знайшли тіла двох загиблих

20 квітня, 16:34 • 10843 перегляди

Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування

20 квітня, 19:04 • 15148 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

20 квітня, 09:03 • 22610 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 25349 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 49461 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 43058 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 42601 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Андрій Сибіга

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 58760 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 33191 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 34884 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 35780 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 69482 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

M142 HIMARS

Financial Times

Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину

Київ • УНН

 • 222 перегляди

В окуповану Луганщину в рамках проєкту "Культура" до бібліотек надійшло понад 90 000 російських книг вартістю 50+ млн рублів. Вони замінили вилучену українську літературу.

Проєкт кремля "Культура": 90 тис. книг на 50 млн рублів заполонили Луганщину

У межах кремлівського проєкту "Культура" в бібліотеки тимчасово окупованої Луганщини завезли понад 90 000 російських книжок загальною вартістю більше 50 млн рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) із посиланням на заяву "міністра культури лнр" романа олексіна, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці книжки заповнили полиці, які до цього були порожніми через вилучення і знищення української літератури, а "там, де колись була "Кобзар", тепер - кремлівська макулатура".

кремль воює не тільки на фронті, а й у бібліотеках. Через книжки, мову, культуру - він намагається стерти українську ідентичність і виховати дітей, які не знатимуть, що вони українці

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають заміну культури злочином, адже "це - замах на пам’ять народу".

Нагадаємо

У Сімферополі росіяни знищують Дитячий парк, який був заснований ще в 1958 році, прикриваючись реконструкцією. В ЦНС стверджують, що насправді це приватизація та воєнізація території.

"Антиекстремістські лекції": на ТОТ окупанти вчать дітей ненавидіти Україну18.04.25, 02:53 • 3261 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура
Brent
$67.07
Bitcoin
$85,179.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,361.84
Ethereum
$1,587.00