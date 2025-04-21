В рамках кремлевского проекта "Культура" в библиотеки временно оккупированной Луганщины завезли более 90 000 российских книг общей стоимостью более 50 млн рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на заявление "министра культуры лнр" романа алексина, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эти книги заполнили полки, которые до этого были пустыми из-за изъятия и уничтожения украинской литературы, а "там, где когда-то был "Кобзарь", теперь - кремлевская макулатура".

кремль воюет не только на фронте, но и в библиотеках. Через книги, язык, культуру - он пытается стереть украинскую идентичность и воспитать детей, которые не будут знать, что они украинцы - говорится в сообщении.

В ЦНС считают замену культуры преступлением, ведь "это - покушение на память народа".

Напомним

В Симферополе россияне уничтожают Детский парк, который был основан еще в 1958 году, прикрываясь реконструкцией. В ЦНС утверждают, что на самом деле это приватизация и военизация территории.

"Антиэкстремистские лекции": на ВОТ оккупанты учат детей ненавидеть Украину