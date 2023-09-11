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Анонім повідомив в поліцію про замінування навчального закладу в Білій Церкві

Анонім повідомив в поліцію про замінування навчального закладу в Білій Церкві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. В поліцію зателефонував анонім і повідомив про мінування навчального закладу в Білій Церкві. На місце виїхали профільні служби. Інформація перевіряється, передає УНН

Цитата

"Поліцейські Київщини перевіряють повідомлення про можливу небезпеку. 11 вересня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу в Білій Церкві. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення. Близько 400 учасників освітнього процесу евакуювали. На місці працюють поліцейські, рятувальники, працівники газової служби", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, аналогічна інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва 4 вересня виявилася хибним викликом. Також не підтвердилося замінування всіх вокзалів та деяких медичних закладів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідом за Києвом та Броварами: правоохоронці перевіряють повідомлення про "замінування" освітнього закладу в Білій Церкві

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