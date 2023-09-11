Анонім повідомив в поліцію про замінування навчального закладу в Білій Церкві

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"Поліцейські Київщини перевіряють повідомлення про можливу небезпеку. 11 вересня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу в Білій Церкві. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення. Близько 400 учасників освітнього процесу евакуювали. На місці працюють поліцейські, рятувальники, працівники газової служби", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНН, аналогічна інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва 4 вересня виявилася хибним викликом. Також не підтвердилося замінування всіх вокзалів та деяких медичних закладів.

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