Аноним сообщил в полицию о заминировании учебного заведения в Белой Церкви

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"Полицейские Киевщины проверяют сообщение о возможной опасности. 11 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании учебного заведения в Белой Церкви. Сейчас правоохранители проверяют помещение. Около 400 участников образовательного процесса эвакуировали. На месте работают полицейские, спасатели, работники газовой службы", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНН, аналогичная информация о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева 4 сентября оказалась ложным вызовом. Также не подтвердилось заминирование всех вокзалов и некоторых медицинских учреждений.

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