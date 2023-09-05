Інформація про замінування всіх ТРЦ у Києві не підтвердилась - КМВА

Цитата

«Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась — знов хибні виклики», - написав Попко.

Він закликав мешканців столиці зберігати спокій.

«Паніка, хаос, страх - цього хоче ворог. Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності - впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій Перемозі!», - наголосив Попко.

Доповнення

4 вересня поліція отримала інформацію про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва.