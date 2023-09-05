Информация о заминировании всех ТРЦ в Киеве не подтвердилась - КГВА

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Также не подтвердилось заминирование всех вокзалов и некоторых медицинских учреждений. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Цитата

«Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась — снова ложные вызовы», - написал Попко.

Он призвал жителей столицы сохранять спокойствие.

«Паника, хаос, страх - этого хочет враг. Но не получит. Ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая. И один из главных факторов ее стабильности - уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей Победе!», - подчеркнул Попко.

Дополнение

4 сентября полиция получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева.

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