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Слідом за Києвом та Броварами: правоохоронці перевіряють повідомлення про "замінування" освітнього закладу в Білій Церкві

Київ • УНН

 • 425369 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про "замінування" закладу освіти в Білій Церкві, повідомляє поліція Київщини, передає УНН

Деталі

4 вересня до поліції надійшло повідомлення про можливу небезпеку в освітньому закладі. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення та розмовляють з працівниками.

Зазначається, що поліція Київщини бере до уваги кожне повідомлення про можливу небезпеку для громадян.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 вересня, поліція сьогодні отримала інформацію про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів у Києві. Як повідомляється, щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. 

Крім того, поліцейські Київщини перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти у Броварах.

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