На Київщині, слідом за столицею, повідомили про "замінування" шкіл у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліцейські Київщини перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти у Броварах. Місцеві школи у понеділок отримали анонімний лист про замінування. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію області.
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«Сьогодні, 4 вересня, на електронні адреси шкіл надійшов анонімний лист про замінування навчальних закладів», - йдеться у повідомленні.
Всіх дітей та персонал закладів евакуйовано. Правоохоронці проводять перевірку шкіл та навколишньої території.
Раніше
УНН повідомляв, що поліція сьогодні отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.