На Київщині, слідом за столицею, повідомили про "замінування" шкіл у Броварах

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«Сьогодні, 4 вересня, на електронні адреси шкіл надійшов анонімний лист про замінування навчальних закладів», - йдеться у повідомленні.

Всіх дітей та персонал закладів евакуйовано. Правоохоронці проводять перевірку шкіл та навколишньої території.

Раніше

УНН повідомляв, що поліція сьогодні отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.