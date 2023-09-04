На Киевщине, вслед за столицей, сообщили о "минировании" школ в Броварах

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«Сегодня, 4 сентября, на электронные адреса школ поступило анонимное письмо о заминировании учебных заведений», - говорится в сообщении.

Все дети и персонал учреждений эвакуированы. Правоохранители проводят проверку школ и окружающей территории.

Ранее

УНН сообщал, что полиция сегодня получила информацию о заминировании всех средних школ и колледжей в Киеве.