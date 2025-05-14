Андрій Білоус пішов з посади директора - художнього керівника Київського академічного Молодого театру

Андрій Білоус, якого звинувачували у домаганнях, залишив посаду директора - художнього керівника Київського академічного Молодого театру . Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Він подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ Департаменту вже підписаний - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що усі кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком.

Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури.

Нагадаємо

5 лютого 2025 року викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до вихованців та колег. Після звернень студенток та акторок про домагання з боку Білоуса, у виші розпочали службову перевірку. Загалом у справі фігурували звернення 46 працівників театру.

14 лютого 2025 року Департамент створив комісію з перевірки інформації, викладеної у цих зверненнях.

10 березня 2025 року слідчий відділ Шевченківського управління Національної поліції Києва розпочав досудове розслідування.

12 березня 2025 року комісія надала пропозиції до Департаменту культури, серед яких - припинення контракту з викладачем та режисером на підставі втрати довіри до нього. Проте звільнення з формулюванням "втрата довіри" можливе лише, якщо дії працівника пов'язані безпосередньо з роботою із матеріальними цінностями.

Розуміючи ситуацію, Департамент Культури заявляв, що постійно слідкує за дотриманням прав і свобод працівників культури. Зокрема, це стосується необґрунтованого зняття з репертуару театру вистав за їхньої участі або скорочення показів цих вистав. Також у Департаменті наголосили, що контролюють збереження рівня заробітної плати.

18 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі після звинувачень у домаганнях. У КМДА пояснили тоді, що для відсторонення потрібна ухвала слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.