Відсторонити Андрія Білоуса від роботи в театрі можливо тільки після ухвали суду - КМДА

Режисер Андрій Білоус, якого звинувачували в домаганнях, повернувся до роботи в Молодому театрі після гучного скандалу. Чому його не відсторонили від обовязків, пояснили у Департаменті культури КМДА, пише УНН із посиланням на міську держадміністрацію.

"Кодекс законів про працю не передбачає автоматичного відсторонення у зв’язку з відкриттям кримінального провадження. Водночас, відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, відсторонення від посади здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням слідчого або прокурора", - йдеться у заяві КМДА.

Отже, Департамент як орган управління не може самостійно відсторонити керівника від виконання обов’язків на підставі лише факту відкриття кримінального провадження. Для цього необхідна ухвала слідчого судді, яка може бути винесена за клопотанням слідчого або прокурора, додали в КМДА.

Справа Білоуса

5 лютого 2025 року викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до вихованців та колег. Після звернень студенток та акторок про домагання з боку Білоуса, у виші розпочали службову перевірку. Загалом у справі фігурували звернення 46 працівників театру.

14 лютого 2025 року Департамент створив комісію з перевірки інформації, викладеної у цих зверненнях.

10 березня 2025 року слідчий відділ Шевченківського управління Національної поліції Києва розпочав досудове розслідування.

12 березня 2025 року комісія надала пропозиції до Департаменту культури, серед яких - припинення контракту з викладачем та режисером на підставі втрати довіри до нього. Проте звільнення з формулюванням "втрата довіри" можливе лише, якщо дії працівника пов'язані безпосередньо з роботою із матеріальними цінностями.

Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту та дискримінації у закладах культури, однак, наразі не має законних підстав для відсторонення або звільнення Андрія Білоуса. Розуміючи ситуацію, Департамент Культури заявляв, що постійно слідкує за дотриманням прав і свобод працівників культури. Зокрема, це стосується необґрунтованого зняття з репертуару театру вистав за їхньої участі або скорочення показів цих вистав. Також у Департаменті наголосили, що контролюють збереження рівня заробітної плати.

Раніше УНН писав, що режисер Білоус після скандалу з домаганнями повернувся у Молодий театр.