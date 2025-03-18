Отстранить Андрея Билоуса от работы в театре возможно только после решения суда - КГГА

Режиссер Андрей Билоус, которого обвиняли в домогательствах, вернулся к работе в Молодом театре после громкого скандала. Почему его не отстранили от обязанностей, объяснили в Департаменте культуры КГГА, пишет УНН со ссылкой на городскую госадминистрацию.

"Кодекс законов о труде не предусматривает автоматического отстранения в связи с открытием уголовного производства. В то же время, согласно статье 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, отстранение от должности осуществляется на основании постановления следственного судьи, вынесенного по ходатайству следователя или прокурора", - говорится в заявлении КГГА.

Следовательно, Департамент как орган управления не может самостоятельно отстранить руководителя от исполнения обязанностей на основании только факта открытия уголовного производства. Для этого необходимо постановление следственного судьи, которое может быть вынесено по ходатайству следователя или прокурора, добавили в КГГА.

Дело Билоуса

5 февраля 2025 года преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к воспитанникам и коллегам. После обращений студенток и актрис о домогательствах со стороны Билоуса, в вузе начали служебную проверку. В общем в деле фигурировали обращения 46 работников театра.

14 февраля 2025 года Департамент создал комиссию по проверке информации, изложенной в этих обращениях.

10 марта 2025 года следственный отдел Шевченковского управления Национальной полиции Киева начал досудебное расследование.

12 марта 2025 года комиссия предоставила предложения в Департамент культуры, среди которых - прекращение контракта с преподавателем и режиссером на основании утраты доверия к нему. Однако увольнение с формулировкой "утрата доверия" возможно только, если действия работника связаны непосредственно с работой с материальными ценностями.

Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции относительно недопустимости каких-либо проявлений харассмента и дискриминации в учреждениях культуры, однако, в настоящее время не имеет законных оснований для отстранения или увольнения Андрея Билоуса. Понимая ситуацию, Департамент Культуры заявлял, что постоянно следит за соблюдением прав и свобод работников культуры. В частности, это касается необоснованного снятия с репертуара театра спектаклей с их участием или сокращения показов этих спектаклей. Также в Департаменте отметили, что контролируют сохранение уровня заработной платы.

Ранее УНН писал, что режиссер Билоус после скандала с домогательствами вернулся в Молодой театр.