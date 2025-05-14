Андрей Билоус ушел с должности директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 4476 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 12726 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 10950 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

05:00 • 22122 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

04:00 • 73740 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 42740 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 121431 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 85257 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 93724 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87327 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
41%
747мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 41255 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

02:36 • 40863 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

02:58 • 17135 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

04:19 • 31449 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 22800 просмотра
публикации

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 3226 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

04:00 • 73731 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 121424 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

13 мая, 15:04 • 93981 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 190798 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 10491 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 40609 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 100391 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 98973 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 99053 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Андрей Билоус ушел с должности директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Андрей Билоус уволился с должности директора Киевского академического Молодого театра по соглашению сторон. Департамент культуры подчеркнул недопустимость харассмента и дискриминации.

Андрей Билоус ушел с должности директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра

Андрей Билоус, которого обвиняли в домогательствах, покинул пост директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Соответствующий приказ Департамента уже подписан

- говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что все кадровые решения по временному исполнению обязанностей руководителя театра будут приниматься согласно установленному порядку.

Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции относительно недопустимости каких-либо проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры.

Напомним

5 февраля 2025 года преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к воспитанникам и коллегам. После обращений студенток и актрис о домогательствах со стороны Билоуса, в вузе начали служебную проверку. В общем, в деле фигурировали обращения 46 работников театра.

14 февраля 2025 года Департамент создал комиссию по проверке информации, изложенной в этих обращениях.

10 марта 2025 года следственный отдел Шевченковского управления Национальной полиции Киева начал досудебное расследование.

12 марта 2025 года комиссия предоставила предложения в Департамент культуры, среди которых - прекращение контракта с преподавателем и режиссером на основании утраты доверия к нему. Однако увольнение с формулировкой "утрата доверия" возможно лишь, если действия работника связаны непосредственно с работой с материальными ценностями.

Понимая ситуацию, Департамент Культуры заявлял, что постоянно следит за соблюдением прав и свобод работников культуры. В частности, это касается необоснованного снятия с репертуара театра спектаклей с их участием или сокращения показов этих спектаклей. Также в Департаменте отметили, что контролируют сохранение уровня заработной платы.

18 марта Андрей Билоус вернулся к работе в Молодом театре после обвинений в домогательствах. В КГГА объяснили тогда, что для отстранения требуется определение следственного судьи по ходатайству следователя или прокурора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Киев
Brent
$66.33
Bitcoin
$103,704.50
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.67
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,669.03