Андрей Билоус ушел с должности директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра

Андрей Билоус, которого обвиняли в домогательствах, покинул пост директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон. Соответствующий приказ Департамента уже подписан - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что все кадровые решения по временному исполнению обязанностей руководителя театра будут приниматься согласно установленному порядку.

Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции относительно недопустимости каких-либо проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры.

Напомним

5 февраля 2025 года преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к воспитанникам и коллегам. После обращений студенток и актрис о домогательствах со стороны Билоуса, в вузе начали служебную проверку. В общем, в деле фигурировали обращения 46 работников театра.

14 февраля 2025 года Департамент создал комиссию по проверке информации, изложенной в этих обращениях.

10 марта 2025 года следственный отдел Шевченковского управления Национальной полиции Киева начал досудебное расследование.

12 марта 2025 года комиссия предоставила предложения в Департамент культуры, среди которых - прекращение контракта с преподавателем и режиссером на основании утраты доверия к нему. Однако увольнение с формулировкой "утрата доверия" возможно лишь, если действия работника связаны непосредственно с работой с материальными ценностями.

Понимая ситуацию, Департамент Культуры заявлял, что постоянно следит за соблюдением прав и свобод работников культуры. В частности, это касается необоснованного снятия с репертуара театра спектаклей с их участием или сокращения показов этих спектаклей. Также в Департаменте отметили, что контролируют сохранение уровня заработной платы.

18 марта Андрей Билоус вернулся к работе в Молодом театре после обвинений в домогательствах. В КГГА объяснили тогда, что для отстранения требуется определение следственного судьи по ходатайству следователя или прокурора.