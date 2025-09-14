Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
13:13 • 7504 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 17818 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 49761 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 84569 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 70941 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 77715 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42413 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 76676 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 69917 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39928 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.4м/с
42%
756мм
Популярнi новини
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні14 вересня, 07:52 • 10106 перегляди
У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН14 вересня, 08:50 • 3866 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 11622 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу14 вересня, 10:26 • 15271 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві12:59 • 15799 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 79751 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 52333 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 50824 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 76677 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 48136 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Анналена Бербок
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 11689 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 22287 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 69918 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 54914 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 103121 перегляди
Актуальне
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Полковник Андрій Білецький на конференції YES-2025 заявив, що Україна домінувала в інноваціях 2022-2024 років, але росія вже випередила її за кількістю FPV-дронів. Він наголосив на необхідності стратегії військово-промислового розвитку технологій.

Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія, YES-2025", де окреслив виклики для України у сфері військових технологій та наголосив на необхідності розробки стратегії військово-промислового розвитку технологій, повідомляє УНН.

Деталі

У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення

- наголосив Андрій Білецький.

Про те, як росія крокує українськими стопами у розвитку технологій війни, про потребу чіткої стратегії технологічних проривів для утримання переваги та актуальні виклики для ЗСУ.

"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії14.09.25, 19:29 • 904 перегляди

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Збройні сили України
Україна