Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія, YES-2025", де окреслив виклики для України у сфері військових технологій та наголосив на необхідності розробки стратегії військово-промислового розвитку технологій, повідомляє УНН.

У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення - наголосив Андрій Білецький.

Про те, як росія крокує українськими стопами у розвитку технологій війни, про потребу чіткої стратегії технологічних проривів для утримання переваги та актуальні виклики для ЗСУ.

