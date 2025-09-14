Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх
Київ • УНН
Полковник Андрій Білецький на конференції YES-2025 заявив, що Україна домінувала в інноваціях 2022-2024 років, але росія вже випередила її за кількістю FPV-дронів. Він наголосив на необхідності стратегії військово-промислового розвитку технологій.
Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія, YES-2025", де окреслив виклики для України у сфері військових технологій та наголосив на необхідності розробки стратегії військово-промислового розвитку технологій, повідомляє УНН.
Деталі
У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення
Про те, як росія крокує українськими стопами у розвитку технологій війни, про потребу чіткої стратегії технологічних проривів для утримання переваги та актуальні виклики для ЗСУ.
