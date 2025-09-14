$41.310.00
Эксклюзив
13:13 • 8490 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 18963 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 50619 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 85440 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 71639 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 77976 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 42555 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 77159 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 70207 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39966 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Погода
+18°
3.4м/с
42%
756мм
Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Полковник Андрей Билецкий на конференции YES-2025 заявил, что Украина доминировала в инновациях 2022-2024 годов, но россия уже опередила ее по количеству FPV-дронов. Он подчеркнул необходимость стратегии военно-промышленного развития технологий.

Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", где обозначил вызовы для Украины в сфере военных технологий и подчеркнул необходимость разработки стратегии военно-промышленного развития технологий, сообщает УНН.

Подробности

В 2022–2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает красть наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения

- подчеркнул Андрей Билецкий.

О том, как россия идет по украинским стопам в развитии технологий войны, о необходимости четкой стратегии технологических прорывов для удержания преимущества и актуальных вызовах для ВСУ.

"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии14.09.25, 19:29 • 1432 просмотра

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Вооруженные силы Украины
Украина