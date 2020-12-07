Аналітики назвали сценарій щодо конфлікту на Донбасі, який влаштує більшість українців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Повне припинення вогню та відкриття нових і безпечних КПВВ для переходу лінії розмежування стане результатом, який влаштує більшість українців. Такого висновку дійшли Школа політичної аналітики Києво-Могилянської Академії та Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва в аналітичній записці “Виконання домовленостей Паризького саміту: очікування і реакція українців”, передає УНН.

“Порівняння результатів опитувань ШПА НаУКМА у вересні 2019 і вересні 2020 вказує на те, що у ставленні до „визнання ОРДЛО“ зростає частка невизначених за рахунок зменшення противників такого сценарію”, — йдеться в документі.

Так, зазначається, що у вересні 2019 року 53,7 % опитаних не погоджувались з цим варіантом розвитку подій, а у вересні 2020 — вже 41,1%. А частка респондентів без однозначної відповіді у вересні 2020 зросла до 31,6 % (обрали відповіді “і так, і ні” та “важко відповісти”. Важливо також усвідомлювати, що регіоном, де такий сценарій є найбільш популярним, є Схід (у вересні 2020 — 50,9 %). На позицію населення впливає як тривалість війни, так і часом суперечлива риторика політичного керівництва держави.

Аналітики припускають, що зростання невизначеності громадян у цілому по країні стало наслідком перемир’я, адже більш важливою проблемою останніх семи років були саме військові дії, а не хід переговорів з Росією.

“Якщо бойові дії взагалі припиняться без суттєвих поступок з боку України, у такому разі значення переговорів із Росією щодо майбутнього окупованого Донбасу взагалі втратить актуальність для більшості громадян”, — сказано у записці .

На користь цієї тези свідчать результати опитування, яке провів Фонд у листопаді 2020 року. Зокрема, в умовах відносно тривалого перемир’я на користь поступок РФ висловилися лише 12,8 %, за повне припинення переговорів виступили 14,7 % опитаних. А 36,7 % підтримали продовження переговорів лише за певних умов: або Росія йде на зустрічні поступки, або переговори дозволяють вирішувати гуманітарні питання. І третина опитаних 33,4 % взагалі не мали позиції з цього питання.

Крім того, згідно з опитуванням ШПА НаУКМА, з березня по вересень 2020 року на 7 %, до 49,2%, зменшилася кількість респондентів, які схвалюють введення миротворчої місії ООН по всій тимчасово непідконтрольній території Донбасу. Водночас незначно зросла кількість тих, хто проти такої ідеї — до 16 %. Частка невизначених так само сягнула третини — 34,8 %.

“Отже, можемо обережно припустити, що повне припинення вогню та відкриття нових і безпечних КПВВ для переходу лінії розмежування стане результатом, який влаштує на даний момент більшість українців”, — зазначають аналітики.

Такий розвиток подій, на їхню думку, має свої переваги і для влади: керівництво держави зможе записати на свій рахунок припинення війни і поступово проводити заходи з підтримки громадян, які попри війну зберегли громадянську лояльність до України.

“Проте найбільшим ризиком такого становища є здатність Росії відновити військові дії та проводити дезінформаційні операції та диверсії, щоб ізолювати ОРДЛО і розпалювати взаємну ненависть між мешканцями окупованих і підконтрольних територій”, — сказано в аналітичній записці.

Як повідомляв УНН, цьогоріч українці не побачили рішучих чи вдалих рішень влади, які могли б наблизити мир на Донбасі після “нормандського” саміту у Парижі.

В результаті, суперечливі дії команди Президента України Володимира Зеленського посилювали табори і прихильників будь-яких поступок Росії, і прибічників силових дій на Донбасі.

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