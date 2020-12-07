Аналитики назвали сценарий по конфликту на Донбассе, устраивающий большинство украинцев

“Сравнение результатов опросов ШПА НаУКМА в сентябре 2019 и сентябре 2020 указывает на то, что в отношении к „признанию ОРДЛО“ растет доля неопределенных за счет уменьшения противников такого сценария”, — говорится в документе.

Так, отмечается, что в сентябре 2019 года 53,7% опрошенных соглашались с этим вариантом развития событий, а в сентябре 2020 — уже 41,1%. А доля респондентов без однозначного ответа в сентябре 2020 выросла до 31,6% (выбрали ответы “и да, и нет” и “затрудняюсь ответить”. Важно также осознавать, что регионом, где такой сценарий является наиболее популярным, есть Восток (в сентябре 2020 — 50,9%). На позицию населения влияет как продолжительность войны, так и порой противоречивая риторика политического руководства государства.

Аналитики предполагают, что рост неопределенности граждан в целом по стране стал следствием перемирие, ведь более важной проблемой последних семи лет были именно военные действия, а не ход переговоров с Россией.

“Если боевые действия вообще прекратятся без существенных уступок со стороны Украины, в таком случае значение переговоров с Россией относительно будущего оккупированного Донбасса вообще потеряет актуальность для большинства граждан”, — говорится в записке.

В пользу этого тезиса свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом в ноябре 2020 года. В частности, в условиях относительно длительного перемирия в пользу уступок РФ высказались лишь 12,8%, за полное прекращение переговоров выступили 14,7% опрошенных. А 36,7% поддержали продолжение переговоров только при определенных условиях: или Россия идет на встречные уступки, или переговоры позволяют решать гуманитарные вопросы. И треть опрошенных 33,4% вообще не имели позиции по этому вопросу.

Кроме того, согласно опросу ШПА НаУКМА, с марта по сентябрь 2020 года на 7%, до 49,2%, уменьшилось количество респондентов, одобряющих введение миротворческой миссии ООН по всей временно неподконтрольной территории Донбасса. В то же время незначительно выросло количество тех, кто против такой идеи — до 16%. Доля неопределенных так же достигла трети — 34,8%.

“Итак, можем осторожно предположить, что полное прекращение огня и открытие новых и безопасных КПВВ для перехода линии разграничения станет результатом, который устроит на данный момент большинство украинцев”, — отмечают аналитики.

Такое развитие событий, по их мнению, имеет свои преимущества и для власти: руководство государства сможет записать на свой счет прекращения войны и постепенно проводить мероприятия по поддержке граждан, несмотря на войну сохранивших гражданскую лояльность к Украине.

“Однако наибольшим риском такого положения является способность России возобновить военные действия и проводить дезинформационные операции и диверсии, чтобы изолировать ОРДЛО и разжигать взаимную ненависть между жителями оккупированных и подконтрольных территорий”, — говорится в аналитической записке.

Как сообщал УНН, в этом году украинцы не увидели решительных или удачных решений власти, которые могли бы приблизить мир на Донбассе после “нормандского” саммита в Париже.

В результате, противоречивые действия команды Президента Украины Владимира Зеленского усиливали лагеря и сторонников любых уступок России, и сторонников силовых действий в Донбассе.