Аналітик назвала протести ФОПів “схемно-хороводними” іграми

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Попри задуми організаторів та спонсорів, ці протести так і не стали масовими. І причина зовсім не в тому, що громадськість перестала співчувати “стражденим”. Найімовірніше, свою роль відіграло стійке відчуття, що акція явно замовна та проплачена. До того ж тими, кому не вигідна прозора економіка європейського зразка.

Як пише у своєму блозі політичний аналітик Яніна Соколовська, явно “схемно-хороводні” протести не змогли сколихнути країну проти законодавства, яке фактично рятує країну від банкрутства.

“Коли Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, ініціював фіскалізацію ФОПів, він, по-перше, розумів, що без протестів не обійдеться, по-друге, знав, що немає іншого способу покласти край схемам ухилення від сплати податків. І те, що протести, як їх не спонсорують, не можуть розгорітися до рівня майдану, свідчить: „тіньовики“ широкої електоральної бази не мають. Швидше вона є у тих, хто вважає, що податки треба платити, а несплату вважає злочином, що карається кримінально, як в США”, — упевнена Соколовська.

На думку експерта, українське суспільство, яке вже багато років тому змінило вектор своїх устремлінь у бік західних цінностей і західного рівня життя, починає приходити до усвідомлення того, що уникнення податків — тяжкий злочин, який вбиває вітчизняну економіку і державу в цілому.

Напевно, саме тому понад 300 тисяч касових апаратів українські підприємці вже поставили та продовжують спокійно працювати. І ці цифри постійно зростають.

“Цивілізовані правила ведення бізнесу потрібні країні. Як мінімум для того, щоб великий бізнес не обкрадав її, прикидаючись набором ФОПів, і не створював тіньові галузі, які з’їдають державу живцем, — упевнена Яніна Соколовська, — фактично зараз країна опинилася перед вибором: жити в умовах прозорого бізнесу, як в ЄС і США, або ж рухатися шляхом дрімучої лохократії”...